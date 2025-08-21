창원시, 홍합 양식장 ‘입식 자동화 설비’ 도입
입력 2025.08.21 (08:51)
창원시는 올해 해양수산부 공모 사업 선정으로 사업비 13억 7천만 원을 확보해, 홍합 양식장 10곳에 자동화 시스템을 구축할 계획이라고 밝혔습니다.
창원은 전국 홍합 양식의 22%를 차지하고 있지만, 고령화로 인력 부족 등 문제가 이어지고 있습니다.
