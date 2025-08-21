세계 최정상급 빈 필하모닉, 5년 연속 내한…틸레만 지휘

세계 최정상급 오케스트라인 오스트리아 빈 필하모닉이 5년 연속 내한 공연합니다.



공연기획사 WCN코리아는 오는 11월 19~20일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 '2025 빈 필하모닉 내한 공연'을 연다고 오늘(20일) 밝혔습니다.



빈 필하모닉은 지난 2021년 이후 해마다 한국을 찾아 공연했으며, 올해는 '독일 정신의 계승자'로 불리는 지휘자 크리스티안 틸레만이 지휘봉을 잡습니다.



앞서 빈 필하모닉과 틸레만은 2019년 내한 공연에서 전석 매진을 기록했습니다.



빈 필하모닉은 19일 내한 공연에서 슈만의 '교향곡 3번'과 브람스의 '교향곡 4번'을, 20일에는 브루크너의 '교향곡 5번'을 무대에 올립니다.



빈 필하모닉과 틸레만은 앞서 2023년 10월 브루크너 탄생 200주년을 기념해 그의 교향곡 전곡 음반을 발매했습니다.



[사진 출처 : 한국경제신문 문화전시사업국 제공]



