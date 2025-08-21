BTS, 전 세계 2천 개 극장서 ‘공연 실황’ 상영

BTS가 다음 달 24일부터 10월 5일까지 65개 이상 국가와 지역 2천여 개 극장에서 공연 실황을 상영한다고 소속사 빅히트 뮤직이 오늘(21일) 밝혔습니다.



BTS는 공식 SNS에 이 같은 내용이 담긴 ‘BTS 무비 위크스’(BTS MOVIE WEEKS) 메인 포스터를 공개했습니다.



‘BTS 무비 위크스’에서는 멤버들의 성장 과정이 담긴 4편의 공연 실황을 상영합니다.



BTS가 처음으로 올림픽공원 체조경기장에 입성한 2016년 공연과 미국 빌보드 뮤직 어워드 수상 후 ‘BTS 라이브 트릴로지 에피소드 III 더 윙스 투어 더 파이널’(BTS 2017 Live Trilogy EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL)의 실황이 상영작으로 선정됐습니다.



또 한국 가수 최초로 영국 웸블리 스타디움에서 단독 공연을 펼친 2019년 공연과 데뷔 8주년 기념 온라인 팬 미팅 ‘BTS 2021 머스터 소우주’(BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO) 실황도 만나볼 수 있습니다.



한국에서는 메가박스에서 다음 달 23일부터 10월 21일까지 약 한 달간 상영합니다.



빅히트 뮤직은 “방탄소년단의 여정을 다시금 회상할 수 있는 프로젝트를 준비했다”며 “스크린에서 그날의 감동과 에너지를 되살려 전 세계 아미(팬덤) 분들과 공유하고자 한다”고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 빅히트 뮤직 제공]



