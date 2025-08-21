전남도·민주당, 예산협의회…국립의대 논의

동영상 고정 취소

전라남도는 어제(20일) 더불어민주당 전남도당과 예산정책협의회를 열고 국립의대 설립과 에너지·해양 특화도시 특별법 제정, SOC 사업비 증액 등 지역 현안 해결과 내년도 국비 확보 방안을 논의했습니다.



전남도는 2027학년도 개교를 목표로 국립의대 신설의 필요성과 재생에너지 특화법 제정에 관심을 요청했습니다.



이와 함께 호남고속철도 2단계 조기 개통 등 SOC와 첨단산업, 농수축산 분야 등 56건의 국비 사업도 건의했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!