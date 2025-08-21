‘미 하원 공화 5석 더 확보’ 텍사스 선거구 조정안 주하원 통과

미국 공화당이 내년 중간선거에서 연방 하원 의석 5석을 더 확보할 수 있게 하는 텍사스주의 선거구 조정안이 주 하원을 통과하면서 의회 장악을 지속하려는 도널드 트럼프 대통령의 계획이 속도를 내고 있습니다.



현지시각 20일 AP통신 등에 따르면 이날 텍사스 주의회 하원 공화당 의원들은 민주당 측의 반대를 무시하고 공화당 의석을 더 늘릴 수 있도록 재편한 선거구 조정안을 표결로 통과시켰습니다.



민주당 의원 50여 명은 지난 3일 텍사스주를 떠나 약 2주간 해당 안건의 표결을 정족수 미달로 무산시켰으나, 지난 18일 주의회로 복귀해 표결에 참여했습니다.



일부 민주당 의원들과 지지자들이 반대 시위를 벌이는 등 저항했으나, 다수당인 공화당이 밀어붙인 표결을 막지는 못했습니다.



이제 해당 안건은 주 상원을 거친 뒤 주지사 서명을 받으면 공식화됩니다.



주 상원 역시 공화당이 다수당이며 그레그 애벗 주지사 역시 공화당 주요 인사여서 이 안건을 처리하는 데 별다른 장애물은 없을 전망입니다.



다만 민주당 측은 이번 선거구 조정에 대해 법정 싸움을 계속 벌이겠다는 뜻을 밝혔습니다.



공화당 ‘텃밭’인 텍사스주의 선거구 조정에 맞서 민주당 우세 지역인 캘리포니아에서도 개빈 뉴섬 주지사를 주축으로 민주당에 유리한 선거구 조정이 추진되고 있습니다.



캘리포니아 주의회에서는 민주당이 연방 하원 5석을 더 확보할 수 있게 하는 선거구 조정안이 지난 18일 발의됐습니다.



캘리포니아 민주당 주의원들은 이 안건을 오는 21일 통과시킨 뒤 11월 4일 주민투표에 부친다는 계획이지만, 공화당 의원들이 절차상의 문제를 들어 주 대법원에 소송을 제기하면서 선거구 조정을 둘러싼 양당 간 분쟁은 전국적으로 격화하고 있습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



