아산 경찰병원 건립 예타 통과…2028년 개원 목표

아산 경찰병원 건립 사업이 예비타당성조사를 통과했습니다.



충남도는 어제 기획재정부의 '2025년 제8차 재정사업평가위원회'에서 아산 경찰병원 건립 사업이 예비타당성조사를 최종 통과했다고 밝혔습니다.



이에 따라 충남도는 2028년 개원을 목표로 경찰병원 건립 사업을 본격 추진할 계획입니다.



아산 경찰병원은 국비 1,724억 원이 투입돼 아산시 초사동 경찰 종합 타운 안에 6개 전문 의료센터와 24개 진료과, 300병상 규모로 건립될 예정입니다.



