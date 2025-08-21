경제

8월 1∼20일 수출 7.6%↑…대미수출은 2.7%↓

입력 2025.08.21 (09:16) 수정 2025.08.21 (09:20)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이번 달 20일 동안의 수출이 지난해 같은 기간보다 7%대 증가한 것으로 집계됐습니다.

관세청은 오늘(21일) 8월 1~20일 수출입 현황을 발표하고 이 기간 수출은 355억 달러로 지난해 같은 기간보다 7.6% 증가했다고 밝혔습니다.

조업일수는 14.5일로 지난해와 같았고, 일평균 수출액은 24.5억 달러로 7.6% 증가했습니다.

품목별로는 반도체(29.5%), 승용차(21.7%), 선박(28.9%) 등이 지난해보다 늘었고, 석유제품(-3.9%), 무선통신기기(-11.6%) 등은 줄었습니다.

주요 국가 가운데에선 미국으로의 수출이 감소했습니다.

미국으로의 수출은 50억 달러로 지난해 같은 기간보다 2.7% 줄어들었습니다.

중국(2.7%), 유럽연합(0.1%), 베트남(9.6%), 대만(59.1%) 등으로의 수출은 증가했습니다.

같은 기간 수입은 347억 달러로, 지난해 같은 기간보다 0.4% 증가해 무역수지는 8억 달러 흑자를 기록했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 8월 1∼20일 수출 7.6%↑…대미수출은 2.7%↓
    • 입력 2025-08-21 09:16:10
    • 수정2025-08-21 09:20:20
    경제
이번 달 20일 동안의 수출이 지난해 같은 기간보다 7%대 증가한 것으로 집계됐습니다.

관세청은 오늘(21일) 8월 1~20일 수출입 현황을 발표하고 이 기간 수출은 355억 달러로 지난해 같은 기간보다 7.6% 증가했다고 밝혔습니다.

조업일수는 14.5일로 지난해와 같았고, 일평균 수출액은 24.5억 달러로 7.6% 증가했습니다.

품목별로는 반도체(29.5%), 승용차(21.7%), 선박(28.9%) 등이 지난해보다 늘었고, 석유제품(-3.9%), 무선통신기기(-11.6%) 등은 줄었습니다.

주요 국가 가운데에선 미국으로의 수출이 감소했습니다.

미국으로의 수출은 50억 달러로 지난해 같은 기간보다 2.7% 줄어들었습니다.

중국(2.7%), 유럽연합(0.1%), 베트남(9.6%), 대만(59.1%) 등으로의 수출은 증가했습니다.

같은 기간 수입은 347억 달러로, 지난해 같은 기간보다 0.4% 증가해 무역수지는 8억 달러 흑자를 기록했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
최인영
최인영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 방송문화진흥회법 개정안, 국회 본회의 통과…국민의힘 표결 불참

[속보] 방송문화진흥회법 개정안, 국회 본회의 통과…국민의힘 표결 불참
[속보] 국회, 신임 법사위원장에 추미애 선출…“권력기관 개혁 최선 다할 것”

[속보] 국회, 신임 법사위원장에 추미애 선출…“권력기관 개혁 최선 다할 것”
경찰, 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색

경찰, 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색
이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·북한 대화로 여건 조성”

이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·북한 대화로 여건 조성”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.