8월 1∼20일 수출 7.6%↑…대미수출은 2.7%↓
입력 2025.08.21 (09:16) 수정 2025.08.21 (09:20)
이번 달 20일 동안의 수출이 지난해 같은 기간보다 7%대 증가한 것으로 집계됐습니다.
관세청은 오늘(21일) 8월 1~20일 수출입 현황을 발표하고 이 기간 수출은 355억 달러로 지난해 같은 기간보다 7.6% 증가했다고 밝혔습니다.
조업일수는 14.5일로 지난해와 같았고, 일평균 수출액은 24.5억 달러로 7.6% 증가했습니다.
품목별로는 반도체(29.5%), 승용차(21.7%), 선박(28.9%) 등이 지난해보다 늘었고, 석유제품(-3.9%), 무선통신기기(-11.6%) 등은 줄었습니다.
주요 국가 가운데에선 미국으로의 수출이 감소했습니다.
미국으로의 수출은 50억 달러로 지난해 같은 기간보다 2.7% 줄어들었습니다.
중국(2.7%), 유럽연합(0.1%), 베트남(9.6%), 대만(59.1%) 등으로의 수출은 증가했습니다.
같은 기간 수입은 347억 달러로, 지난해 같은 기간보다 0.4% 증가해 무역수지는 8억 달러 흑자를 기록했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
