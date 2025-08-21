용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 추적 중

오늘(21일) 새벽 경기도 용인시의 한 오피스텔에서 30대 여성이 흉기에 찔려 숨진 채 발견돼, 경찰이 용의자를 추적하고 있습니다.



경기 용인서부경찰서는 오늘 새벽 5시 45분쯤 용인시 수지구의 한 오피스텔 지하 주차장에서 30대 여성이 흉기에 찔려 숨져 있다는 신고를 받고 출동했습니다.



경찰은 CCTV 확인 등을 통해 새벽 시간대 한 젊은 남성이 30대 여성을 상대로 범행한 뒤 달아난 정황을 포착하고, 유력한 용의자인 남성을 추적 중입니다.



경찰은 여성의 시신을 수습하고 현장 감식을 진행하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기남부경찰청 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!