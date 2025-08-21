정치

민주, ‘배임죄 완화’ 추진…‘경제형벌 합리화 TF’ 발족

입력 2025.08.21 (09:24) 수정 2025.08.21 (09:30)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

더불어민주당이 배임죄 완화 등을 위한 ‘경제 형벌 민사책임 합리화 TF’를 발족하기로 했습니다.

김병기 원내대표는 오늘(21일) 국회에서 열린 정책조정회의에서 “배임죄 등 경제 형벌의 합리화를 적극 추진하겠다”며 “원내에 ‘경제 형벌 민사책임 합리화 TF’를 바로 출범시키겠다”고 밝혔습니다.

김 원내대표는 “주요 선진국은 경영 활동에서 발생한 불법 행위를 민사 배상과 과징금으로 다룬다”며 “우리 헌법도 형사 책임을 엄격히 제한하지만, 현실은 그렇지 않다”고 말했습니다.

이어 “과거 군사 독재 권위주의 정권 시절 법을 만들 때마다 관행적으로 형벌 조항이 남발됐다”며 “특히 배임죄는 직권남용, 업무방해, 허위사실 유포 등과 결합돼 기업과 행정, 경제적 약자에 대한 압박 도구로 악용돼 왔다”고 지적했습니다.

김 원내대표는 “재계는 경제 형벌 남용이 기업 활동과 글로벌 경쟁력에 악영향을 준다고 호소한다”며 “이번 상법 개정에서 이사회 주주에 대한 민사 책임이 강화되면 배임죄의 형사 처벌로 연결될지 걱정하는 목소리도 크다”고 언급했습니다.

또 “외국 기업들도 한국 투자에 부담을 느끼는 것이 사실”이라며 “이제 우리도 경제 형벌을 합리적으로 정비해야 한다. 민사 행정적 책임을 강화하는 것은 글로벌 스탠다드”라고 강조했습니다.

김 원내대표는 “배임죄, 직권남용죄, 업무방해죄, 허위 사실 유포죄 등을 근본적으로 정비하고 동시에 징벌적 손해배상, 집단 소송, ‘한국형 디스커버리’ 등 민사 책임 강화 제도도 함께 도입하겠다”고 밝혔습니다.

그러면서 “경제 형벌의 합리화는 불법에는 엄정하게 책임을 묻고 약자는 보호하는 개혁”이라며 “민주당은 국민과의 약속인 기업 하기 좋은 나라, 정의롭게 성장하는 나라를 반드시 만들겠다”고 덧붙였습니다.

한정애 정책위의장도 어제(20일) 당과 기획재정부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부가 진행한 ‘새 정부 경제성장 전략 관련 당정 협의’를 언급하며 ‘입법 과제’를 챙기겠다고 했습니다.

한 의장은 “현재 대한민국을 둘러싼 대내외 경제적 어려움을 극복하고 혁신 경제로 성장의 전기를 마련할 수 있도록 입법적 뒷받침에 총력을 다하도록 하겠다”고 말했습니다.

앞서 이재명 대통령은 지난달 “배임죄가 남용되면서 기업 활동을 위촉시키고 있는 점에 대해서도 우리가 다시 한번 제도적 개선을 모색해야 할 때”라며 사실상 배임죄 완화를 지시했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주, ‘배임죄 완화’ 추진…‘경제형벌 합리화 TF’ 발족
    • 입력 2025-08-21 09:24:47
    • 수정2025-08-21 09:30:18
    정치
더불어민주당이 배임죄 완화 등을 위한 ‘경제 형벌 민사책임 합리화 TF’를 발족하기로 했습니다.

김병기 원내대표는 오늘(21일) 국회에서 열린 정책조정회의에서 “배임죄 등 경제 형벌의 합리화를 적극 추진하겠다”며 “원내에 ‘경제 형벌 민사책임 합리화 TF’를 바로 출범시키겠다”고 밝혔습니다.

김 원내대표는 “주요 선진국은 경영 활동에서 발생한 불법 행위를 민사 배상과 과징금으로 다룬다”며 “우리 헌법도 형사 책임을 엄격히 제한하지만, 현실은 그렇지 않다”고 말했습니다.

이어 “과거 군사 독재 권위주의 정권 시절 법을 만들 때마다 관행적으로 형벌 조항이 남발됐다”며 “특히 배임죄는 직권남용, 업무방해, 허위사실 유포 등과 결합돼 기업과 행정, 경제적 약자에 대한 압박 도구로 악용돼 왔다”고 지적했습니다.

김 원내대표는 “재계는 경제 형벌 남용이 기업 활동과 글로벌 경쟁력에 악영향을 준다고 호소한다”며 “이번 상법 개정에서 이사회 주주에 대한 민사 책임이 강화되면 배임죄의 형사 처벌로 연결될지 걱정하는 목소리도 크다”고 언급했습니다.

또 “외국 기업들도 한국 투자에 부담을 느끼는 것이 사실”이라며 “이제 우리도 경제 형벌을 합리적으로 정비해야 한다. 민사 행정적 책임을 강화하는 것은 글로벌 스탠다드”라고 강조했습니다.

김 원내대표는 “배임죄, 직권남용죄, 업무방해죄, 허위 사실 유포죄 등을 근본적으로 정비하고 동시에 징벌적 손해배상, 집단 소송, ‘한국형 디스커버리’ 등 민사 책임 강화 제도도 함께 도입하겠다”고 밝혔습니다.

그러면서 “경제 형벌의 합리화는 불법에는 엄정하게 책임을 묻고 약자는 보호하는 개혁”이라며 “민주당은 국민과의 약속인 기업 하기 좋은 나라, 정의롭게 성장하는 나라를 반드시 만들겠다”고 덧붙였습니다.

한정애 정책위의장도 어제(20일) 당과 기획재정부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부가 진행한 ‘새 정부 경제성장 전략 관련 당정 협의’를 언급하며 ‘입법 과제’를 챙기겠다고 했습니다.

한 의장은 “현재 대한민국을 둘러싼 대내외 경제적 어려움을 극복하고 혁신 경제로 성장의 전기를 마련할 수 있도록 입법적 뒷받침에 총력을 다하도록 하겠다”고 말했습니다.

앞서 이재명 대통령은 지난달 “배임죄가 남용되면서 기업 활동을 위촉시키고 있는 점에 대해서도 우리가 다시 한번 제도적 개선을 모색해야 할 때”라며 사실상 배임죄 완화를 지시했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
최유경
최유경 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 방송문화진흥회법 개정안, 국회 본회의 통과…국민의힘 표결 불참

[속보] 방송문화진흥회법 개정안, 국회 본회의 통과…국민의힘 표결 불참
[속보] 국회, 신임 법사위원장에 추미애 선출…“권력기관 개혁 최선 다할 것”

[속보] 국회, 신임 법사위원장에 추미애 선출…“권력기관 개혁 최선 다할 것”
경찰, 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색

경찰, 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색
이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·북한 대화로 여건 조성”

이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·북한 대화로 여건 조성”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.