8월 임시국회 본회의…“MBC 방문진법 표결” 예고

동영상 고정 취소

8월 임시국회 첫 본회의가 오늘(21일) 오전 10시부터 열리는 가운데, 여야는 방송문화진흥회법과 EBS법을 두고 대치를 이어갈 전망입니다.



처음 상정될 법안은 MBC 지배구조를 바꾸는 방송문화진흥회법 개정안으로, 오늘 본회의에서는 상정 즉시 표결이 이뤄집니다.



이어서 이춘석 의원 사임으로 공석이 된 국회 법제사법위원장 보궐선거가 진행됩니다.



이후에는 EBS법이 상정돼 국민의힘은 해당 법안에 또 한 번 24시간 무제한 토론을 신청할 예정입니다.



오는 23일에는 이른바 '노란봉투법'으로 불리는 노조법 2·3조 개정안, 24일에는 2차 상법 개정안이 상정됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!