강화도 축사에서 지붕 교체하던 이주노동자 추락해 사망

인천 강화도 축사에서 지붕 교체 작업을 하던 외국인 노동자가 바닥으로 떨어져 숨졌습니다.



인천소방본부는 어제(20일) 오전 8시 반쯤 인천 강화군 선원면의 한 축사에서 지붕 교체 작업을 하던 인도네시아 국적 40대 남성이 4m 아래 바닥으로 떨어졌다고 밝혔습니다.



이 사고로 남성이 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌지만, 끝내 숨졌습니다.



경찰은 국립과학수사연구원에 남성의 시신 부검을 의뢰하고, 사고 현장에서 안전 수칙이 제대로 지켜졌는지 조사할 계획입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



