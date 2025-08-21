국제

샌더스 미 상원의원 “트럼프 정부 반도체 기업 지분 인수 지지”

입력 2025.08.21 (09:45) 수정 2025.08.21 (09:46)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

진보 성향의 버니 샌더스(버몬트주·무소속) 미국 상원의원이 도널드 트럼프 행정부의 반도체 기업 지분 인수 계획을 지지한다고 밝혔습니다.

샌더스 의원은 현지시각 20일 로이터 통신에 보낸 성명에서 “반도체 회사들이 미 연방정부로부터 후한 보조금을 받아 이익을 낸다면, 미국 납세자들은 그 투자에 대해 합당한 보답을 받을 권리가 있다”며 이같이 밝혔습니다.

무소속으로 활동하고 있지만 주요 사안에서는 민주당과 정책적 보조를 맞춰왔고, 현재는 미국 내 ‘반트럼프’ 운동의 선봉인 샌더스 의원이 트럼프 행정부의 계획을 지지하는 것은 이례적인 일입니다.

다만 샌더스 의원은 전임 조 바이든 행정부가 미국 내 반도체 산업 육성을 기치로 반도체법을 제정할 당시에도 ‘인텔이 의회의 팔을 비틀어 만든 법’이라면서 반대하는 입장이었습니다.

샌더스 의원은 이후 엘리자베스 워런(매사추세츠·민주당) 상원의원과 함께 재무부가 보조금을 받는 반도체 회사에서 담보나 지분, 선순위 채권 증서를 받지 않고서는 상무부가 보조금 지원을 승인하지 못하도록 하는 반도체법 개정안을 제시한 바 있습니다.

샌더스 의원은 “트럼프 행정부가 3년 전 내가 제안한 개정안에 동의한 것을 기쁘게 생각한다”면서 “인텔과 같은 대규모 수익 기업에 대한 수십억 달러의 기업 지원 정책을 세금 납부자들이 아무런 대가 없이 제공해서는 안 된다”고 강조했습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 샌더스 미 상원의원 “트럼프 정부 반도체 기업 지분 인수 지지”
    • 입력 2025-08-21 09:45:53
    • 수정2025-08-21 09:46:37
    국제
진보 성향의 버니 샌더스(버몬트주·무소속) 미국 상원의원이 도널드 트럼프 행정부의 반도체 기업 지분 인수 계획을 지지한다고 밝혔습니다.

샌더스 의원은 현지시각 20일 로이터 통신에 보낸 성명에서 “반도체 회사들이 미 연방정부로부터 후한 보조금을 받아 이익을 낸다면, 미국 납세자들은 그 투자에 대해 합당한 보답을 받을 권리가 있다”며 이같이 밝혔습니다.

무소속으로 활동하고 있지만 주요 사안에서는 민주당과 정책적 보조를 맞춰왔고, 현재는 미국 내 ‘반트럼프’ 운동의 선봉인 샌더스 의원이 트럼프 행정부의 계획을 지지하는 것은 이례적인 일입니다.

다만 샌더스 의원은 전임 조 바이든 행정부가 미국 내 반도체 산업 육성을 기치로 반도체법을 제정할 당시에도 ‘인텔이 의회의 팔을 비틀어 만든 법’이라면서 반대하는 입장이었습니다.

샌더스 의원은 이후 엘리자베스 워런(매사추세츠·민주당) 상원의원과 함께 재무부가 보조금을 받는 반도체 회사에서 담보나 지분, 선순위 채권 증서를 받지 않고서는 상무부가 보조금 지원을 승인하지 못하도록 하는 반도체법 개정안을 제시한 바 있습니다.

샌더스 의원은 “트럼프 행정부가 3년 전 내가 제안한 개정안에 동의한 것을 기쁘게 생각한다”면서 “인텔과 같은 대규모 수익 기업에 대한 수십억 달러의 기업 지원 정책을 세금 납부자들이 아무런 대가 없이 제공해서는 안 된다”고 강조했습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 방송문화진흥회법 개정안, 국회 본회의 통과…국민의힘 표결 불참

[속보] 방송문화진흥회법 개정안, 국회 본회의 통과…국민의힘 표결 불참
[속보] 국회, 신임 법사위원장에 추미애 선출…“권력기관 개혁 최선 다할 것”

[속보] 국회, 신임 법사위원장에 추미애 선출…“권력기관 개혁 최선 다할 것”
경찰, 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색

경찰, 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색
이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·북한 대화로 여건 조성”

이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·북한 대화로 여건 조성”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.