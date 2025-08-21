인천 아파트 공사장서 철골 무너져 50대 남성 추락

인천의 한 아파트 공사 현장에서 작업자가 추락하는 사고가 났습니다.



어제(20일) 오후 1시 반쯤 인천 미추홀구 주안동의 한 아파트 공사 현장에서 철골 구조물 작업을 하던 50대 남성 A 씨가 5m 아래로 떨어졌습니다.



이 사고로 A 씨는 골반 등을 다쳐 병원에서 치료를 받고 있습니다.



경찰과 소방 당국은 공사 현장에서 철골이 무너지면서 사고가 난 거로 보고, 정확한 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!