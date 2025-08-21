930뉴스

프랑스 알프스 해발 3000m 천문대에서 하룻밤을

입력 2025.08.21 (09:50) 수정 2025.08.21 (11:01)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

미국, 82세 최고령 해안 구조대원

미국, 82세 최고령 해안 구조대원
“목 놓아 외칩니다”…희망 주는 ‘K-스피치’

“목 놓아 외칩니다”…희망 주는 ‘K-스피치’

다음
프랑스 알프스 생 베랑에 있는 이 돔형 건물은 프랑스에서 가장 높은 픽 드 샤토-르나르 천문댑니다.

해발 3000m 높이로, 가까운 마을에서도 산길을 서너 시간 걸어야 접근할 수 있는 외딴곳인데요.

유럽에서 가장 깨끗한 밤하늘을 볼 수 있는 곳으로 알려져 방문객들의 발길이 이어집니다.

자연보호 구역 한가운데, 주변 산봉우리들로 둘러싸여 빛 공해에서 차단된 이상적인 환경에서 밤새도록 천체 관측을 할 수 있습니다.

[시베/천문대 가이드 : "새벽 3시 20분인데요. 우리는 지금 깊은 하늘, 즉 태양계 밖의 모든 것을 관측하고 있습니다."]

전문 장비들을 이용해 관계자의 설명을 들으며 행성, 성운, 은하, 그리고 달 분화구 등을 직접 관찰합니다.

[그라비에/천문대 방문객 : "한밤중에 아이들과 함께 산속 외딴곳에서 빛 공해 없이 이렇게 멋진 풍경을 볼 수 있다니 정말 놀랍습니다."]

공간이 한정돼 하루 16명만 방문객 예약을 받고 있는데요.

방문객들은 천체를 감상하며 어떻게 밤이 지나갔는지 모를 정도로 마법 같은 시간을 경험했다는 반응을 보이고 있습니다.

KBS 월드 뉴스입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 프랑스 알프스 해발 3000m 천문대에서 하룻밤을
    • 입력 2025-08-21 09:50:08
    • 수정2025-08-21 11:01:57
    930뉴스
프랑스 알프스 생 베랑에 있는 이 돔형 건물은 프랑스에서 가장 높은 픽 드 샤토-르나르 천문댑니다.

해발 3000m 높이로, 가까운 마을에서도 산길을 서너 시간 걸어야 접근할 수 있는 외딴곳인데요.

유럽에서 가장 깨끗한 밤하늘을 볼 수 있는 곳으로 알려져 방문객들의 발길이 이어집니다.

자연보호 구역 한가운데, 주변 산봉우리들로 둘러싸여 빛 공해에서 차단된 이상적인 환경에서 밤새도록 천체 관측을 할 수 있습니다.

[시베/천문대 가이드 : "새벽 3시 20분인데요. 우리는 지금 깊은 하늘, 즉 태양계 밖의 모든 것을 관측하고 있습니다."]

전문 장비들을 이용해 관계자의 설명을 들으며 행성, 성운, 은하, 그리고 달 분화구 등을 직접 관찰합니다.

[그라비에/천문대 방문객 : "한밤중에 아이들과 함께 산속 외딴곳에서 빛 공해 없이 이렇게 멋진 풍경을 볼 수 있다니 정말 놀랍습니다."]

공간이 한정돼 하루 16명만 방문객 예약을 받고 있는데요.

방문객들은 천체를 감상하며 어떻게 밤이 지나갔는지 모를 정도로 마법 같은 시간을 경험했다는 반응을 보이고 있습니다.

KBS 월드 뉴스입니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 방송문화진흥회법 개정안, 국회 본회의 통과…국민의힘 표결 불참

[속보] 방송문화진흥회법 개정안, 국회 본회의 통과…국민의힘 표결 불참
[속보] 국회, 신임 법사위원장에 추미애 선출…“권력기관 개혁 최선 다할 것”

[속보] 국회, 신임 법사위원장에 추미애 선출…“권력기관 개혁 최선 다할 것”
경찰, 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색

경찰, 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색
이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·북한 대화로 여건 조성”

이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·북한 대화로 여건 조성”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.