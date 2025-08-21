[930 날씨] 여전한 무더위 속 내륙 곳곳 소나기

동영상 고정 취소

8월 하순으로 접어들었는데도, 밤과 낮을 가리지 않고 무더위가 이어지고 있습니다.



서울은 밤새 기온이 25도를 웃돌더니 오늘 아침 27.4도로 출발했습니다.



한낮엔 기온이 32도까지 올라가 평년보다 높겠습니다.



모레 토요일이 절기 '처서'인데요.



처서를 기점으로 더위가 물러간다는 '처서 마법'이라는 말이 무색하게 다음 주 초까지도 열대야와 무더위는 계속되겠습니다.



이에 따라 강원 동해안과 남부지방에 이어 충청과 경기도 많은 지역으로 폭염경보가 더 확대됐습니다.



오늘은 전국 내륙 지역에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.



소나기 예상 강수량은 대부분 5에서 40, 광주와 전남, 부산과 울산, 경남에 최대 60밀리미터 정도입니다.



소나기는 같은 시.군.구 내에서도 강수량의 차이가 커 실시간 기상정보를 확인하는 게 좋습니다.



오늘 소나기가 내리는 지역에선 돌풍이 불거나 천둥, 번개가 치는 곳이 있겠습니다.



낮 기온은 서울이 32, 강릉과 청주, 전주, 대구 35도로 어제와 비슷하겠습니다.



바다의 물결은 풍랑주의보가 내려진 남해 동부 먼바다에서 최고 3.5미터로 높게 일겠습니다.



내일은 남부지방에, 모레는 중부지방에 소나기 소식이 있습니다.



다음 주 화요일에는 중부지방을 중심으로 비가 오겠습니다.



날씨 전해드렸습니다.



이설아 기상캐스터/그래픽:김유진



