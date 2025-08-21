80대 치매 아버지 폭행해 숨지게 한 50대 남성 체포

치매를 앓고 있는 80대 아버지를 폭행해 숨지게 한 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.



경기 분당경찰서는 오늘(21일) 존속상해치사 혐의로 50대 A 씨를 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔습니다.



A 씨는 오늘 새벽 0시쯤 성남시 분당구 소재 아파트 집 안에서 치매를 앓고 있는 80대 아버지 B 씨를 주먹 등으로 때려 숨지게 한 혐의를 받습니다.



경찰은 같이 사는 A 씨 형의 신고를 받고 현장에 출동해, 술에 취한 A 씨를 긴급체포했습니다.



A 씨는 경찰 조사에서 "(아버지에게) 예전부터 서운한 점이 많았다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 B 씨의 시신을 부검 의뢰하는 한편, A 씨가 B 씨를 상대로 상습 폭력을 행사한 것인지 등 자세한 사건 경위를 조사하고 있습니다.



