송언석 “악법 처리 폭주 열차 가동…세가지 악법 기필코 막아야”

8월 임시국회 본회의에 한국교육방송공사법(EBS법)과 노란봉투법, 상법 개정안 등이 잇따라 상정될 예정인 가운데, 국민의힘은 “세 가지 악법을 기필코 막아야 한다”고 밝혔습니다.



송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 오늘(21일) 국회에서 열린 의원총회에서 “기어코 악법을 처리하기 위한 폭주 열차를 가동하기 시작했다”며 이같이 말했습니다.



송 비대위원장은 EBS법에 대해 “교육 방송을 정권과 노조의 전리품으로 전락시키고자 하는 것이 이 법의 실제 목적”이라고 했고, 노란봉투법에 대해선 “불법파업의 면죄부를 주는 불법 파업 조장 법안”이라고 했습니다.



또 상법 개정안을 거론하며 “결과적으로 외국 투기 자본의 탐욕만 채워주는 제도가 될 것”이라고 지적했습니다.



송 비대위원장은 “이 대통령은 관세 협상 과정에서 우리 기업인들이 애를 많이 써줘서 생각보다 좋은 성과를 냈다. 앞으로도 잘 부탁한다고 한 바 있다”며 “뒤로 돌아서서는 이 악법들을 강행 추진하면서 기업들의 뒤통수를 치고 있는 이율배반적인 모습을 보이고 있다”라고 비판했습니다.



아울러 “이번에 세 가지 악법을 통과시키려고 하는 부분에 대해서는 우리가 기필코 막아야 된다”며 “이 세 가지 악법은 결코 국민을 위한 법이 아니”라고 덧붙였습니다.



국민의힘은 이들 쟁점 법안이 본회의에 상정될 경우, 무제한 토론 ‘필리버스터’로 맞선다는 계획입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



