정국 ‘세븐’, K팝 단일곡 최초 스포티파이 25억 스트리밍

입력 2025.08.21 (10:19)

그룹 방탄소년단(BTS) 정국의 솔로 히트곡 '세븐'(Seven)이 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 K팝 단일곡 최초로 25억 스트리밍을 달성했다고 소속사 빅히트뮤직이 21일 밝혔다.

정국이 2023년 7월 발표한 '세븐'은 지난 18일 기준 누적 재생 수 25억회를 돌파했다.

'세븐'은 중독성 있는 멜로디에 따뜻한 어쿠스틱 기타와 UK 개라지 장르의 리듬이 어우러진 곡이다. 사랑하는 사람과 일주일 내내 함께하고 싶다고 노래하는 세레나데다.

이 곡은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 1위를 비롯해 빌보드 '글로벌 200'·'글로벌'(미국 제외) 1위 등을 기록했다. 또 스포티파이 사상 최단기간인 108일 만에 10억 스트리밍을 달성했다.

'세븐'은 지난해 빌보드가 발표한 '2024 인터내셔널 파워 플레이어스'에서 미국을 제외한 200여개국에서 가장 인기 있는 곡으로도 선정됐다. 이 노래는 빌보드 '글로벌 200'과 '글로벌'(미국 제외)에 각각 108주·109주 진입하며 2년 넘게 롱런 중이다.

정국이 지금까지 발표한 솔로곡들의 합산 누적 스트리밍은 94억회 이상으로, K팝 솔로 가수 가운데 최다다. 이 중 2023년 11월 발매한 정국의 첫 솔로 앨범 '골든'(GOLDEN)은 누적 재생 수 60억회 돌파를 눈앞에 뒀다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

