‘이태원 참사’ 감사 착수…출동 경찰관 조사 ‘반발’
입력 2025.08.21 (10:21) 수정 2025.08.21 (11:23)
경찰청이 이태원 참사 관련 정부 합동 조사의 일환으로 내부 감사에 나선 것으로 KBS 취재 결과 확인됐습니다.
경찰청 관계자는 오늘 "국무조정실에서 최근 범정부 차원의 이태원 참사 합동 조사 TF가 만들어졌고, 이에 경찰도 조사에 착수했다"고 밝혔습니다.
한편, 경찰청 조사팀이 이태원 참사 당시 근무한 경찰관들도 내부 조사 대상에 포함시키면서 '포상 금지' 등을 고지한 것을 두고 경찰 내부에서는 참사 당시 출동 경찰관들에 대한 '2차 가해'라는 반발이 나오고 있습니다.
이슈
이태원 참사
