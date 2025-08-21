국제

미 해군, 드론함정 시험 중 연속 사고…소프트웨어 오류

입력 2025.08.21 (10:23) 수정 2025.08.21 (10:26)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

미국 해군의 드론 함정 개발 계획이 잇따른 사고를 겪고 있습니다.

로이터통신은 지난달 캘리포니아주 해안에서 미 해군의 드론 함정 두 대가 시험 운항 도중 충돌했다고 현지시각 20일 보도했습니다.

당시 상황을 담은 동영상에 따르면 소프트웨어 오류로 멈춰 선 드론 함정 측면에 다른 드론 함정이 충돌한 뒤 갑판 위까지 솟구쳤습니다.

이 사고 몇 주 전에는 유인 지원 선박이 견인 중이었던 드론 함정이 갑자기 속도를 냈습니다.

이에 따라 지원 선박이 전복하면서 탑승 중인 선장이 물에 빠졌습니다.

사고 원인은 드론 함정 내부의 시스템과 외부 자율제어 소프트웨어 간 통신 실패 때문으로 전해졌습니다.

사고가 발생한 드론 함정의 모델은 미국 방산기업 사로닉과 블랙시 테크놀로지가 제작한 '글로벌 자율 정찰 선박'(GARC)이고, 자율제어 소프트웨어는 L3해리스가 만들었습니다.

국방부는 사고 이후 L3해리스 계약을 보류한 것으로 알려졌습니다.

드론 함정은 우크라이나 전쟁에서 자폭 임무 등을 수행하면서 러시아의 흑해함대를 무력화하는 등 현대전에서 필수품으로 부각됐습니다.

우크라이나가 사용한 드론 함정은 원격 조정방식이지만, 미국은 인공지능(AI)을 기반으로 인간의 지시 없이 스스로 움직이고 협력하는 완전 자율 해상 드론 함대 개발을 목표로 하고 있습니다.

드론 함정의 가격도 우크라이나의 경우 25만 달러(약 3억5천만 원) 정도이지만, 미국은 수백만 달러에 달합니다.

도널드 트럼프 행정부는 지난달 의회를 통과한 예산 중 드론 함정 개발에 50억 달러(약 7조 원)를 배정했습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스 / 미 해군 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 미 해군, 드론함정 시험 중 연속 사고…소프트웨어 오류
    • 입력 2025-08-21 10:23:15
    • 수정2025-08-21 10:26:21
    국제
미국 해군의 드론 함정 개발 계획이 잇따른 사고를 겪고 있습니다.

로이터통신은 지난달 캘리포니아주 해안에서 미 해군의 드론 함정 두 대가 시험 운항 도중 충돌했다고 현지시각 20일 보도했습니다.

당시 상황을 담은 동영상에 따르면 소프트웨어 오류로 멈춰 선 드론 함정 측면에 다른 드론 함정이 충돌한 뒤 갑판 위까지 솟구쳤습니다.

이 사고 몇 주 전에는 유인 지원 선박이 견인 중이었던 드론 함정이 갑자기 속도를 냈습니다.

이에 따라 지원 선박이 전복하면서 탑승 중인 선장이 물에 빠졌습니다.

사고 원인은 드론 함정 내부의 시스템과 외부 자율제어 소프트웨어 간 통신 실패 때문으로 전해졌습니다.

사고가 발생한 드론 함정의 모델은 미국 방산기업 사로닉과 블랙시 테크놀로지가 제작한 '글로벌 자율 정찰 선박'(GARC)이고, 자율제어 소프트웨어는 L3해리스가 만들었습니다.

국방부는 사고 이후 L3해리스 계약을 보류한 것으로 알려졌습니다.

드론 함정은 우크라이나 전쟁에서 자폭 임무 등을 수행하면서 러시아의 흑해함대를 무력화하는 등 현대전에서 필수품으로 부각됐습니다.

우크라이나가 사용한 드론 함정은 원격 조정방식이지만, 미국은 인공지능(AI)을 기반으로 인간의 지시 없이 스스로 움직이고 협력하는 완전 자율 해상 드론 함대 개발을 목표로 하고 있습니다.

드론 함정의 가격도 우크라이나의 경우 25만 달러(약 3억5천만 원) 정도이지만, 미국은 수백만 달러에 달합니다.

도널드 트럼프 행정부는 지난달 의회를 통과한 예산 중 드론 함정 개발에 50억 달러(약 7조 원)를 배정했습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스 / 미 해군 제공]
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
이춘석 자리에 추미애 뽑혔다…<br>“권력기관 개혁 안 미룬다”

이춘석 자리에 추미애 뽑혔다…“권력기관 개혁 안 미룬다”

경찰, 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색

경찰, 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.