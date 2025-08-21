국제

앰네스티 “미 당국, AI로 팔레스타인 시위 참가자 표적 감시”

입력 2025.08.21 (10:28) 수정 2025.08.21 (10:30)

미국이 인공지능(AI)을 이용해 팔레스타인 지지 시위 참가자들을 표적 감시하고 있다고 국제 인권 단체가 주장했다고 AFP 통신이 현지시각 21일 보도했습니다.

국제앰네스티는 미국 당국이 팔란티어와 바벨스트리트 등 AI 기업이 제공하는 도구를 이용해 이민자들을 감시하고, 특히 팔레스타인 지지 시위에 참여한 비시민권자들을 표적으로 삼고 있다고 비판했습니다.

국토안보부 공개 자료 등을 검토한 결과 이들 기업의 AI 소프트웨어는 대규모 감시와 평가 기능을 갖추고 있으며, 주로 미국 출신이 아닌 사람을 대상으로 사용되는 것으로 나타났다고 이 단체는 지적했습니다.

에리카 게바라-로사스 국제앰네스티 선임 국장은 “미국 정부는 (이민자를) 대규모로 추방하고 팔레스타인 지지 표현을 탄압하는 데 이어 AI 기술까지 활용해 인권을 침해하고 있다”며 “이는 불법 구금과 대량 추방으로 이어져 이주민 커뮤니티와 유학생들에게 공포 분위기를 조성하고 (합법적인 권리 행사를 포기하게 하는) ‘위축 효과’를 심화시켰다”고 비난했습니다.

게바라-로사스 국장은 이어 “팔란티어와 바벨스트리트의 도구가 미 행정부의 억압적인 전술 수행에 핵심적인 역할을 한다”며 “심각한 인권 (침해) 결과를 개선할 수 없다면 이민 단속과 관련된 행정부와의 협력을 멈춰야 한다”고 이들 기업에 요구했습니다.

앰네스티는 이민자, 난민, 망명 신청자들에 대한 AI 추적이 국무부의 ‘체포 후 비자 취소’ 정책의 일환인 것으로 조사됐다고 설명했습니다.

그러면서 이들 업무에 AI 도구를 사용하는 데 대해 “소외된 사람들을 변덕스럽게 쫓아낸 도널드 트럼프 대통령에게 더 큰 힘을 쥐여줄 수 있다”고 우려했습니다.

트럼프 행정부는 가자지구의 전쟁 종식을 요구하는 미국 내 대학 시위를 ‘반유대주의’로 규정하고 이에 참여한 유학생과 외국인 교수들을 추방하는 움직임을 보여왔습니다.

팔란티어와 바벨스트리트는 범죄 조사나 군사작전 등 분야에서 주로 활용되는 공공 정보 분석 서비스를 제공하는 AI 기업들입니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

박석호
박석호 기자

