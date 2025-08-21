영상K

“1박 24만 원 제주 펜션에 곰팡내 진동”…업주가 내놓은 해명은? [잇슈#태그]

입력 2025.08.21 (10:34) 수정 2025.08.21 (10:34)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

산처럼 쌓여있는 담배꽁초.

문과 손잡이에 핀 하얀 곰팡이.

너덜너덜해진 도마와 부러진 칼까지.

얼마 전 제주도의 한 펜션에 다녀온 투숙객이 올린 사진입니다.

이 투숙객은 펜션에 들어설 때부터 곰팡내가 진동했다며, 1박에 24만 원짜리 펜션 청소 상태와 관리가 엉망이었다고 지적했는데요.

펜션 사장에게 이를 항의하자 오히려 자신을 이상한 사람으로 몰아가더라고 분노했습니다.

사연을 접한 누리꾼들은 "완전 배짱 장사다" "저런 방을 1박에 24만 원에 받은 거냐" 등 펜션 청결 상태를 비판했는데요.

논란이 확산하자 펜션 사장은 사과 글을 올렸습니다.

"이 일을 오래 하다 보니 시설에 대한 문제의식이 없었던 것 같다"며, "앞으로 펜션 청소와 관리에 신경 쓰겠다"고 밝혔습니다.

(구성 : 임경민 작가, 영상 편집 : 오미랑)

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “1박 24만 원 제주 펜션에 곰팡내 진동”…업주가 내놓은 해명은? [잇슈#태그]
    • 입력 2025-08-21 10:34:12
    • 수정2025-08-21 10:34:44
    영상K
산처럼 쌓여있는 담배꽁초.

문과 손잡이에 핀 하얀 곰팡이.

너덜너덜해진 도마와 부러진 칼까지.

얼마 전 제주도의 한 펜션에 다녀온 투숙객이 올린 사진입니다.

이 투숙객은 펜션에 들어설 때부터 곰팡내가 진동했다며, 1박에 24만 원짜리 펜션 청소 상태와 관리가 엉망이었다고 지적했는데요.

펜션 사장에게 이를 항의하자 오히려 자신을 이상한 사람으로 몰아가더라고 분노했습니다.

사연을 접한 누리꾼들은 "완전 배짱 장사다" "저런 방을 1박에 24만 원에 받은 거냐" 등 펜션 청결 상태를 비판했는데요.

논란이 확산하자 펜션 사장은 사과 글을 올렸습니다.

"이 일을 오래 하다 보니 시설에 대한 문제의식이 없었던 것 같다"며, "앞으로 펜션 청소와 관리에 신경 쓰겠다"고 밝혔습니다.

(구성 : 임경민 작가, 영상 편집 : 오미랑)
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
이춘석 자리에 추미애 뽑혔다…<br>“권력기관 개혁 안 미룬다”

이춘석 자리에 추미애 뽑혔다…“권력기관 개혁 안 미룬다”

경찰, 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색

경찰, 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.