KBS, ‘더 시즌즈-십센치의 쓰담쓰담’ 타이틀 확정

입력 2025.08.21 (10:34) 수정 2025.08.21 (10:42)

KBS의 대표 음악 프로그램 ‘더 시즌즈’의 8번째 시즌 타이틀이 ‘십센치(10CM)의 쓰담쓰담’으로 확정됐습니다.

KBS는 오늘(21일) ‘더 시즌즈-십센치(10CM)의 쓰담쓰담’의 포스터 4종을 공개했습니다.

앞서 ‘더 시즌즈’ 제작진은 공식 SNS를 통해 새로운 시즌의 제목을 공모했으며, 이를 통해 ‘십센치의 쓰담쓰담’이 최종 채택됐습니다.

‘더 시즌즈’는 KBS가 심야 음악 프로그램 최초로 진행자 시즌제 방식을 도입했으며, 2023년부터 박재범, 최정훈(잔나비), 악뮤, 이효리, 지코, 이영지, 박보검 등 국내 최정상 가수와 배우 등이 진행자를 맡아왔습니다.

8번째로 진행을 맡게 된 십센치는 KBS의 심야 음악 프로그램 ‘유희열의 스케치북’과 ‘더 시즌즈’를 통틀어 가장 많이 출연한 아티스트입니다.

십센치가 진행하는 ‘더 시즌즈-십센치의 쓰담쓰담’ 다음 달 5일, 금요일 밤에 KBS 2TV에서 처음 방송됩니다.

