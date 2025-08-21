프로축구 광주FC, 코리아컵 준결승 1차전 승리
입력 2025.08.21 (10:36)
출처 : 광주FC
프로축구 광주FC가 2025 하나은행 코리아컵 준결승전 1차전에서 부천FC를 2대 0으로 이겼습니다.
광주는 전반 23분 심상민이 올린 크로스를 정지훈이 헤더로 연결 지으며 첫 골을 만들었고, 전반 추가시간에는 헤이스가 페널티킥을 성공시켰습니다.
광주는 오는 27일 원정 2차전에서 부천과 무승부만을 기록하더라도 코리아컵 첫 결승 진출에 오를 수 있습니다.
프로축구 광주FC, 코리아컵 준결승 1차전 승리
- 입력 2025-08-21 10:36:44
최정민 기자 cjmin@kbs.co.kr
