정치

국회, 신임 법사위원장에 추미애 선출…“권력기관 개혁 최선 다할 것”

입력 2025.08.21 (10:36) 수정 2025.08.21 (11:23)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

더불어민주당 6선 추미애 의원이 국회 법제사법위원장으로 선출됐습니다.

추 의원은 오늘(21일) 열린 국회 본회의에서 총 173표 중 164표를 얻어 법사위원장으로 선출됐습니다.

국민의힘 의원들은 통상 제1야당이 맡아 왔던 법사위원장직을 민주당이 가져간다고 반발하며, 표결에 참여하지 않았습니다.

이번 선거는 '주식 차명거래 의혹'으로 민주당을 탈당한 이춘석 의원의 법사위원장 사임으로 치러진 보궐선거입니다.

추 신임 법사위원장은 선출 직후 "이번 법사위원장 선출은 검찰과 언론, 사법개혁 과제를 완수하라는 국민의 명령으로 받아들이고 있다"며 "그 뜻을 결코 잊지 않겠다"고 말했습니다.

이어 "지금은 무너진 법과 정의를 바로 세우기 위한 중요한 전환점"이라며 "지난 권력의 폭주로 헌법이 짓밟히고 심지어 내란죄라는 중대한 죄목으로 재판 중인 참담한 사태를 목도하고 있다"고 전했습니다.

그러면서 "그 중심에는 국민 위에 군림하려 한 권력과 이를 방조하거나 앞장선 일부 권력기관의 부끄러운 행태가 있었던 것도 사실"이라고 짚었습니다.

추 위원장은 "저는 법사위원장으로서 이제 국민의 염원이 든 권력기관 개혁을 더 이상 미루지 않고 최선을 다하겠다. 반드시 완수해 내겠다"며 "개혁 입법을 통해 권력이 다시는 국민 위에 서지 못하도록 철저히 견제하고 바로잡는 개혁을 해내겠다"고 강조했습니다.

아울러 "민생 입법에도 전력을 다하겠다"며 "국민의 삶과 직결된 법안들이 법사위에서 이유 없이 계류되지 않도록 신속히 처리하겠다"고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국회, 신임 법사위원장에 추미애 선출…“권력기관 개혁 최선 다할 것”
    • 입력 2025-08-21 10:36:51
    • 수정2025-08-21 11:23:17
    정치
더불어민주당 6선 추미애 의원이 국회 법제사법위원장으로 선출됐습니다.

추 의원은 오늘(21일) 열린 국회 본회의에서 총 173표 중 164표를 얻어 법사위원장으로 선출됐습니다.

국민의힘 의원들은 통상 제1야당이 맡아 왔던 법사위원장직을 민주당이 가져간다고 반발하며, 표결에 참여하지 않았습니다.

이번 선거는 '주식 차명거래 의혹'으로 민주당을 탈당한 이춘석 의원의 법사위원장 사임으로 치러진 보궐선거입니다.

추 신임 법사위원장은 선출 직후 "이번 법사위원장 선출은 검찰과 언론, 사법개혁 과제를 완수하라는 국민의 명령으로 받아들이고 있다"며 "그 뜻을 결코 잊지 않겠다"고 말했습니다.

이어 "지금은 무너진 법과 정의를 바로 세우기 위한 중요한 전환점"이라며 "지난 권력의 폭주로 헌법이 짓밟히고 심지어 내란죄라는 중대한 죄목으로 재판 중인 참담한 사태를 목도하고 있다"고 전했습니다.

그러면서 "그 중심에는 국민 위에 군림하려 한 권력과 이를 방조하거나 앞장선 일부 권력기관의 부끄러운 행태가 있었던 것도 사실"이라고 짚었습니다.

추 위원장은 "저는 법사위원장으로서 이제 국민의 염원이 든 권력기관 개혁을 더 이상 미루지 않고 최선을 다하겠다. 반드시 완수해 내겠다"며 "개혁 입법을 통해 권력이 다시는 국민 위에 서지 못하도록 철저히 견제하고 바로잡는 개혁을 해내겠다"고 강조했습니다.

아울러 "민생 입법에도 전력을 다하겠다"며 "국민의 삶과 직결된 법안들이 법사위에서 이유 없이 계류되지 않도록 신속히 처리하겠다"고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
최유경
최유경 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
이춘석 자리에 추미애 뽑혔다…<br>“권력기관 개혁 안 미룬다”

이춘석 자리에 추미애 뽑혔다…“권력기관 개혁 안 미룬다”

경찰, 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색

경찰, 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.