[생생뉴스] 충남 대산석유화학단지 위기…사업재편 어떻게?

◇ 박지은 기자 (이하 박지은): 국가 5대 기관 산업인 석유화학이 흔들리고 있습니다. 충남 서산 대산 석유화학 단지는 존폐의 갈림길에 섰고 지역 경제 전반이 위기에 빠져들고 있습니다. 이에 정부는 어제 구조 개편 방안을 내놓기도 했는데요. 이 문제에 대해서 김양중 충남연구원 선임연구위원과 자세히 짚어보겠습니다. 안녕하세요.◆ 김양중 충남연구원 선임연구위원(이하 김양중): 안녕하세요.◇ 박지은: 정부가 어제 석유화학 구조개편 방안을 내놨습니다. 대책에 담긴 내용부터 말씀해 주시죠.◆ 김양중:사실 석유화학 기업들은 산업 위기 상황에서 이미 구조조정을 진행해 왔습니다. 글로벌 경쟁이 심화되는 상황에서 정부가 제시한 과잉 설비 감축 및 고부가 친환경 제품으로의 전환은 올바른 방향이기도 합니다. 석유화학 기업들은 이와 같은 사업 재편을 통해 경쟁력을 보다 강화할 수 있겠습니다. 정부도 이런 자구 노력에 충분한 뒷받침을 약속했기 때문에 개인적으로도 석유화학 산업 위기 극복 기대가 큽니다. 다만◇ 박지은: 지금 말씀하신 대로 대기업 중심의 대책이었다. 그렇기 때문에 하청 기업들을 지원하는 방안이 더 나와야 한다, 후속 조치가 좀 필요하다 이 부분을 말씀해 주셨고요. 그리고 대산 석유화학 단지는 한때 연간 수십조 원의 매출, 그리고 5조 원이 넘는 국세를 내면서 한국 산업을 이끌었던 곳입니다. 현재 상황은 좀 다르다고 하는데요. 보시기에 어떻습니까?◆ 김양중: 서산시 주요 기업의 매출액은 23년도에 크게 급감하였습니다. 대산 주요 석유화학 기업들의 매출 감소액만 당시 7조 원에 달했습니다. 당시 평균 가동률은 60%대로 떨어졌고요. 이와 같은 매출 감소는 일자리나 지방 세수, 하청 기업 전반에 부정적 영향을 미칩니다. 또한 주요 대기업의 공장 설비 투자 및 유지보수비도 70% 이상 감소했는데요. 이러한 비용 축소는 단기 비용 절감 효과는 있겠지만 장기적으로 품질 경쟁력에 부정적 영향을 미치게 됩니다. 특히 우려되는 부분은 플랜트 건설업 투자 수선비가 많이 감소한 부분입니다. 이러한 발주 축소는 플랜트 전문 인력 이탈은 물론 하청 기업의 생존까지 위협하게 되는데요. 이런◇ 박지은: 말씀하신 것 중에서 우려되는 부분이라고 얘기하신 게 플랜트 건설업의 투자 수선비가 줄었다, 이렇게 말씀해 주셨는데요. 이게 잘 와닿지 않거든요. 구체적으로 뭘 말씀하시는 겁니까?◆ 김양중: 그러니까 우리가 석유화학 단지 그림들을 보면 큰 공장지대가 보일 거잖아요. 그런 공장 설비에 대한 유지 보수를 하는 하청 기업들이라고 이해하면 되겠습니다.◇ 박지은: 석유화학 단지가 잘 돌아갈 수 있도록 기계가 필요한데, 그 기계를 수선하고 고치고 유지하는 업체들이 줄었다, 이 부분을 말씀하시는 거군요. 네, 그리고 지금 위기를 감지한 게 2023년 기준으로 말씀하셨는데요. 그렇다면 이미 변화가 감지되고 있었던 것 아닙니까?◆ 김양중: 사실 변화는 계속 감지돼 왔고요. 이제 점점 심화하고 있다고 보면 되겠습니다.◇ 박지은: 그렇군요. 이번 위기가 단순한 경기 불황에서 비롯된 게 아니라 구조적인 문제 때문이다, 이런 부분들을 지적하고 있습니다. 근본적인 원인은 어디서 찾아야 할까요?◆ 김양중: 가장 일반적인 이유는선진국의 경우 재생에너지가 우리나라보다 훨씬 저렴합니다. 다만 대산의 경우 또 다른 원인이 있습니다. 대산은 개별적으로 기업들이 들어왔기 때문에 산업단지의 혜택을 받지 못하고 있습니다. 그러다 보니 시설 현대화나 고부가가치 산업 전환 시기가 다소 늦어졌는데요. 정부 지원이 부족했던 점은 개인적으로도 무척 아쉬운 부분입니다.◇ 박지은: 국가 산업단지 내에 들어온 것이 아니라 민간 기업이 개별적으로 들어왔기 때문에 다른 지역에 비해 혜택을 덜 받을 수밖에 없었다. 그렇기 때문에 발 빠른 대응이 늦어진 게 아니냐, 이 부분을 지적해 주셨습니다.◆ 김양중: 네, 맞습니다.◇ 박지은: 말씀하신 대로 2023년도 기준으로 설명을 해 주셨어요. 그렇기 때문에 위기 조짐이 계속 나타났다, 이런 분석들이 타당해 보이는데요. 기업들은 왜 그때 제대로 대응하지 못했냐, 이런 지적 나올 수 있습니다. 어떻게 보고 계십니까?◆ 김양중: 코로나 팬데믹 이후 잠시 호황기도 있었습니다. 그리고 기업들도 나름 자구 노력을 통해 대응책을 마련했을 것인데요. 다만 중국의 급격한 부상, 러시아-우크라이나 전쟁, 기후 위기 정책 변화 등 외부 충격에 대비가 조금 미흡했던 것 같습니다.◇ 박지은: 코로나19 팬데믹 이후에 잠시 호황기도 있었다고 하는데요. 그때는 이유가 뭐였습니까?◆ 김양중: 글쎄요, 침체하였던 산업에서 코로나가 회복되면서 갑자기 수요들이 증가했던 부분이 있었습니다.◇ 박지은: 그러면 지금 일반인들은 궁금하실 거예요. 대산 석유화학 단지에서 어떤 것들을 생산하는지, 왜 이런 것들이 영향을 미치는지도 궁금한데요. 설명 부탁드립니다.◆ 김양중: 간단히 말해서 크게 두 가지 산업이 있는데요. 석유 정제 부분, 우리가 생각하는 휘발유 등을 만드는 산업이 있겠고요. 그다음에 이어지는 산업이 석유화학 소재, 즉 플라스틱 등을 생산하는 과정입니다. 과거 석유 정제에서 이제 플라스틱 신소재, 친환경 플라스틱 등 신소재로 넘어가는 전반적인 산업 생태계가 이루어지고 있습니다.◇ 박지은: 현재 대산에 있는 기업들 규모는 어느 정도입니까?◆ 김양중: 일단 규모라기보다는, 우리나라 4대 대기업들이 있습니다. 롯데케미칼, 한화토탈, 현대오일뱅크 같은 큰 기업들이 있고요. 우리나라 석유화학을 주도하고 있는 3대 석유화학 단지 중 하나라고 보시면 되겠습니다.◇ 박지은: 대산 산단에서 석유 정제와 석유화학 소재들을 만들어내는 작업이 진행되고 있는데 최근 중국의 저가 공세 때문에 경쟁력을 잃어가고 있다고 말씀해 주셨고요. 그리고 재정 문제가 심각하다고 해요. 대산 산단이 서산시 세수의 30% 가까이 차지해 왔는데, 세수가 줄고 재정이 악화하면 지역 경제에도 영향을 미칠 것 같은데요. 어떻게 보고 계십니까?◆ 김양중: 서산시 국세 납부액이 22년에 2.4조 원에서 24년에는 1.9조 원으로 큰 폭 감소했습니다. 이와 같은 국세 납부액 감소는 일시적 현상이 아니라 지역 산업 위기가 즉각적으로 반영된 결과라고 볼 수 있겠는데요. 또한 지방세도 2024년에 86% 감소하였고, 재정 자립도 또한 27%까지 떨어졌습니다. 충남의 재정 자립도가 32.4%인데 충남보다도 많이 낮은 상황입니다. 서산시는 매년 대산산단에서 들어오는 안정적인 세수 덕분에 다양한 행정 서비스를 유지했는데, 이런 세수 감소는 결국 지역 공동 서비스 축소와 시민생활 만족도 저하로 이어지게 됩니다.◇ 박지은: 생활 경제에도 직접적인 타격이 있을 수밖에 없을 텐데요. 지역민들의 일상은 실제로 얼마나 위태로운 상황인지도 궁금합니다.◆ 김양중: 서산시는 이미 2022년에 42.7%라는 가장 심각한 공실률을 기록했습니다. 석유화학 단지가 있는 울산과 여수보다 훨씬 심각한 상황이라고 볼 수 있습니다. 특히 29세 미만 청년층 취업자가 심하게 감소하였는데요. 청년층 취업자가 2023년도에 16.7% 감소한 이후 고용 회복이 정체되고 있습니다. 청년층 고용 감소는 양질의 일자리 감소를 의미하며, 지역 청년 이탈 등 지역 경제 전반에 악순환을 유발하는 심각한 문제라고 할 수 있겠습니다.◇ 박지은: 서산 지역 경제뿐만 아니라 충남 전체로 여파가 미치지 않을까 걱정들도 큰데요. 어떻게 분석하고 계세요?◆ 김양중: 네, 맞습니다. 서산의 석유화학 산업 위축은 충남 자체를 넘어서 울산, 전남 등 석유화학 산업 지역과 수도권까지 전국에 피해를 유발합니다. 울산과 전남은 국내 최대 석유화학 집적지로 동반 피해가 발생하고, 서울과 경기는 서비스 부문에서 간접 피해가 발생됩니다. 산업연구원 분석에 따르면 서산시 석유화학 생산 감소는 울산에 가장 큰 영향을 미치고 서울, 경기, 전남 순으로 부정적 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 또한 생산이 감소하면 전력·가스 및 증기 공급업, 석탄 및 석유제품 제조업, 산업용 장비 수리업 순으로 피해를 보게 됩니다. 석유화학 공정은 에너지 집약형 산업으로 생산이 줄면 전력이나 가스 사용량이 급감하게 됩니다.◇ 박지은: 단순히 석유화학 공정 하나만이 아니라 전력, 증기, 가스 분야까지 연쇄적인 영향을 미칠 수밖에 없다. 그렇기 때문에 경제 전반이 흔들릴 수 있다, 이렇게 말씀해 주셨습니다. 그래서 정부가 어제 대응책을 마련하기 위해 머리를 맞댄 것 같아요. 서산시를 산업 위기 선제 대응 지역으로 지정하는 것도 검토하겠다고 했는데, 왜 필요한지 짚어주시죠.◆ 김양중: 여러 지원책이 있겠지만 서산시 입장에서는 근로자의 고용 안정이 가장 우선시되어야 합니다. 실업이 증가하면 기술자가 떠나고 청년들이 떠나면 경제는 회복할 수가 없게 되죠. 생산 증가-고용 증가-소비 증가-다시 생산 증가라는 선순환이 아닌, 악순환 고리에 빠지게 됩니다. 제가 가장 중요하게 생각하는 정부 지원은 보조적 지원보다는 기업 경쟁력을 확실하게 높여주는 전략입니다. 석유화학 기업들이 새로운 산업 분야로 진출할 수 있도록 규제를 완화하고, R&D 지원을 확대해야 할 것 같습니다. 기존 석유 정제에서 친환경 신소재, 이차 전지, 수소 에너지 등 신산업 전환을 적극적으로 지원해야 합니다. 서산시를 석유화학 의존 도시에서 복합 산업 도시로 전환할 수 있도록 산업 정책을 밀어줘야 할 것입니다.◇ 박지은: 그렇다면 기업들은 신산업 전환에 대해 적극적인 의사가 있습니까?◆ 김양중: 기업들은 신산업 분야로 전환하는 노력을 계속해 왔고, 엄청난 투자도 하고 있습니다. 다만 대산 지역은 그런 전환 노력에 정부 지원이 다소 미흡했던 부분이 있었습니다. 국가산업단지가 아니다 보니 개별 기업들이 들어와 있어서 정부 지원이 소극적이었던 겁니다.◇ 박지은: 그렇군요. 또 전문가들이 결국 산업 재편, 고부가가치 산업 전환을 강조하는데요. 이게 자영업자의 생존과도 연관돼 있을 것 같아요. 구체적으로 어떤 정책들이 필요할까요?◆ 김양중: 대기업이 무너지면 하청기업과 자영업자들이 함께 무너지게 됩니다. 대기업과 하청기업 간 상생 협력의 새로운 문화가 필요합니다. 그동안 대기업이 어려워질 때마다 하청 기업들에 책임을 전가하는 납품 단가 인하 등의 문제가 있었습니다. 하지만 지금처럼 산업 전반이 구조적 위기를 겪는 상황에서는 대기업 혼자서는 절대 살아남을 수 없습니다. 따라서 서로를 갑을 관계로 보지 않고 운명 공동체로 인식하며 함께 위기를 헤쳐 나갈 윈윈 전략을 찾아야 합니다. 지자체 역시 적극적으로 상생 협력을 지원해야 합니다. 대기업과 협력업체가 함께 참여하는 상생 협의체를 만들고 재정적·행정적 지원 약속을 지켜내야 하겠습니다. 이런 문화가 정립되면 지역 자영업도 자연스럽게 살아날 것입니다.◇ 박지은: 지금 지속적으로 국가 산업단지가 아니기 때문에 지원에서 제외돼 왔다, 그 부분을 강조하셨는데요. 지금이라도 필요합니까?◆ 김양중: 당연히 필요합니다. 국가산업단지로 전환되면 국가가 관리하게 되고, 다양한 국가사업을 지원받게 됩니다. 대산 산단은 1980년대에 조성되어 많이 노후화되었습니다. 그러다 보니 뉴스에서 가끔 가스 유출이나 폭발 사고 기사가 나오기도 했습니다. 그러나 정식 산업단지가 아니라는 이유로◇ 박지은: 국가산단으로 전환하려면 어떤 조건이 필요할까요?◆ 김양중: 개별 입지를 국가산단으로 전환하는 건 법적으로 불가능합니다. 하지만◇ 박지은: 새만금 일반 산업단지와 마산 자유무역지역이 국가산단으로 전환된 사례가 있더라고요. 가능해 보입니까?◆ 김양중: 충분히 특별법으로 가능합니다. 다른 지역에도 전환 사례가 있으니 대산 지역도 충분히 가능하다고 보고 있습니다.◇ 박지은: 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 김양중 충남연구원 선임 연구위원과 함께했습니다.