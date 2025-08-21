사회

법무부, 형제복지원 국가배상소송 2건 상고 취하

입력 2025.08.21 (10:57) 수정 2025.08.21 (10:59)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

정부가 형제복지원에 강제 수용됐던 피해자들이 제기한 국가배상 소송에 대한 상고를 취하했습니다.

법무부는 지난 18일 형제복지원 피해자 윤 모 씨 등 12명이 제기한 소송과 김 모 씨 등 14명이 제기한 소송에 대한 상고취하서를 대법원 민사2부에 제출했습니다.

두 사건 모두 피해자 측이 1심과 2심에서 일부 승소했으나, 국가가 판결에 불복해 상고함에 따라 지난달 대법원에서 사건이 접수된 상태였습니다.

이에 따라 공동 피고인 부산광역시도 상고를 취하할 경우 원고 승소 판결이 자동으로 확정됩니다.

앞서 법무부는 지난 5일 형제복지원과 선감학원에 강제 수용됐던 피해자들이 국가를 상대로 제기한 국가배상 소송에 대해 정부가 상소하지 않겠다고 밝혔습니다.

국가의 불법행위로 인해 인권이 침해된 국민에게 충분한 배상이 이뤄져야 한다는 판단에 따라 피해자의 권리 구제를 충실하고 신속하게 실현하기 위한 결정이라는 게 법무부의 설명입니다.

형제복지원 사건은 1975년 제정된 내무부 훈령, 부산시와 민간 시설인 형제복지원 사이에 체결된 위탁 계약에 따라 3만 8천여 명이 강제 수용돼 강제노역과 폭행, 가혹행위가 이뤄져 650명 이상의 사망자가 발생한 사건입니다.

선감학원 사건은 1950년을 전후해 경기도 조례 등에 따라 민간 시설인 선감학원에 아동 4천700여 명이 강제수용돼 29명 이상이 사망하고 다수의 실종자가 발생한 사건입니다.

법무부는 그동안 형제복지원, 선감학원 사건 관련 국가배상 소송에서 일괄된 배상 기준을 마련해야 한다는 이유 등을 들어 상소해 왔습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 법무부, 형제복지원 국가배상소송 2건 상고 취하
    • 입력 2025-08-21 10:57:53
    • 수정2025-08-21 10:59:48
    사회
정부가 형제복지원에 강제 수용됐던 피해자들이 제기한 국가배상 소송에 대한 상고를 취하했습니다.

법무부는 지난 18일 형제복지원 피해자 윤 모 씨 등 12명이 제기한 소송과 김 모 씨 등 14명이 제기한 소송에 대한 상고취하서를 대법원 민사2부에 제출했습니다.

두 사건 모두 피해자 측이 1심과 2심에서 일부 승소했으나, 국가가 판결에 불복해 상고함에 따라 지난달 대법원에서 사건이 접수된 상태였습니다.

이에 따라 공동 피고인 부산광역시도 상고를 취하할 경우 원고 승소 판결이 자동으로 확정됩니다.

앞서 법무부는 지난 5일 형제복지원과 선감학원에 강제 수용됐던 피해자들이 국가를 상대로 제기한 국가배상 소송에 대해 정부가 상소하지 않겠다고 밝혔습니다.

국가의 불법행위로 인해 인권이 침해된 국민에게 충분한 배상이 이뤄져야 한다는 판단에 따라 피해자의 권리 구제를 충실하고 신속하게 실현하기 위한 결정이라는 게 법무부의 설명입니다.

형제복지원 사건은 1975년 제정된 내무부 훈령, 부산시와 민간 시설인 형제복지원 사이에 체결된 위탁 계약에 따라 3만 8천여 명이 강제 수용돼 강제노역과 폭행, 가혹행위가 이뤄져 650명 이상의 사망자가 발생한 사건입니다.

선감학원 사건은 1950년을 전후해 경기도 조례 등에 따라 민간 시설인 선감학원에 아동 4천700여 명이 강제수용돼 29명 이상이 사망하고 다수의 실종자가 발생한 사건입니다.

법무부는 그동안 형제복지원, 선감학원 사건 관련 국가배상 소송에서 일괄된 배상 기준을 마련해야 한다는 이유 등을 들어 상소해 왔습니다.
신현욱
신현욱 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
[단독] ‘이태원 참사 합동 조사TF’ 발족…조사 대상 두고 ‘잡음’

[단독] ‘이태원 참사 합동 조사TF’ 발족…조사 대상 두고 ‘잡음’
이춘석 자리에 추미애 뽑혔다…<br>“권력기관 개혁 안 미룬다”

이춘석 자리에 추미애 뽑혔다…“권력기관 개혁 안 미룬다”

수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.