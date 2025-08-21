아워홈, ‘청잎김치’ 수출…연내 12개국 코스트코 매장 입점

식품기업 아워홈은 수출용 ‘청잎김치’ 제품을 올해 안에 12개 나라의 코스트코 매장에서 판매한다고 오늘(21일) 밝혔습니다.



배추 청잎을 말아 만든 청잎김치는 지난달 14일 일본에 있는 코스트코 매장 37곳에 입점한 데 이어, 지난달 28일 대만 14곳, 지난 7일에는 호주 15곳 코스트코 매장에서도 판매되기 시작했습니다.



아워홈은 올해 안에 미국과 캐나다, 뉴질랜드, 중국, 영국, 스페인, 아이슬란드, 스웨덴, 프랑스 등 9개 나라 코스트코 매장에서도 청잎김치를 판매한다는 계획입니다.



청잎김치는 지난해 5월 출시 이후, 그해 10월에 열린 국제식품박람회 ‘2024 시알 파리’(SIAL PARIS)에서 간편식/케이터링 부문 상을 받았습니다.



이후 아워홈은 미국 코스트코 본사와 협력해 글로벌 출시용 제품을 개발했습니다.



아워홈은 “청잎김치를 시작으로 다양한 김치 제품의 코스트코 입점을 확대하는 동시에, 북미·유럽·아시아 등 주요 권역을 중심으로 글로벌 수출을 본격 확대할 것”이라며 “이를 통해 한국 김치의 세계화와 함께, K-푸드 대표 기업으로서의 입지를 강화하겠다”고 밝혔습니다.



