방통위 “SKT 해지 위약금 면제, 열흘은 너무 짧아…연말까지 적용해야”

SKT가 지난달 14일까지만 해킹 사고로 인한 해지 위약금을 면제하기로 한 것은 잘못됐다며, ‘올해까지’ 해지 위약금 전액을 면제해야 한다는 방송통신위원회 판단이 나왔습니다.



방통위는 오늘(21일) 통신분쟁조정위원회에 접수된 4건의 분쟁 조정 신청 사건에 대해 SKT의 책임을 인정하는 직권조정 결정을 내렸다고 밝혔습니다.



올해 안에 이용자가 SKT 이동통신 서비스를 해지할 경우 해지 위약금을 전액 면제하고, 유선 인터넷 등과 결합한 상품에도 위약금을 일부 지급하라는 내용입니다.



앞서 SKT는 지난달 4일 대규모 유심 해킹 사태에 대한 후속 조치로 열흘 동안 해지 위약금을 면제하겠다고 밝혔습니다.



이후 SKT가 정한 기한을 넘겨 해지를 신청하면 위약금 전액을 내야 하는 게 부당하다는 취지의 분쟁 조정 신청 2건과, 이동통신 서비스뿐 아니라 인터넷과 TV 등 유선 서비스 결합 상품에 대해서도 위약금 없이 해지할 수 있어야 한다는 신청 2건이 분쟁조정위에 접수됐습니다.



이에 대해 분쟁조정위는 “고객의 정당한 계약 해지권은 법률상 소멸 사유가 없는 한 그 행사 기간을 제한하거나 소멸시킬 근거가 없다”며, SKT가 정한 시한은 법적 근거가 없다고 판단했습니다.



SKT가 공지한 위약금 면제 마감 시한이 상당히 짧았으며, 장문의 문자를 1차례 보낸 것 외에는 이용자가 관련 내용을 바로 이해하기 어려웠던 점 등도 고려됐습니다.



분쟁조정위는 또, 유‧무선 결합상품 해지로 인해 신청인이 부담하는 위약금(할인반환금)에 대해서도 SKT가 절반을 지급해야 한다고 판단했습니다.



대규모 해킹으로 인해 안전한 통신서비스를 제공해야 할 계약 의무를 위반한 것은 SKT이며, 결합상품 해지도 SKT 과실에 따른 불가피한 조치라고 본 겁니다.



분쟁조정위는 “실질적으로 유‧무선 서비스가 하나의 통합 상품처럼 판매되는 측면이 있고, 유선 서비스도 해지하려는 수요가 있을 것은 예측할 수 있었다”며 SKT의 책임이 인정된다고 설명했습니다.



한편, 분쟁조정위는 KT가 지난 1월 삼성전자 갤럭시 S25 사전 예약 당시 ‘선착순 1천 명 한정’ 고지를 누락하고, 사은품 제공 혜택을 내건 뒤 한정 인원수를 넘은 예약은 임의로 취소한 데 대해서도 KT에 그럴 권한이 없었다고 판단했습니다.



당시 해당 이벤트가 선착순이라고 볼 만한 사정이 없었고, 전화기 제조사인 삼성 측이 KT에 공급 수량을 제한했던 걸로 보이지도 않는다는 이유입니다.



이에 따라 분쟁조정위는 “사전 예약을 일방적으로 취소당한 신청인에게 KT가 제휴 매체 추가 혜택에 상응하는 손해를 부담할 의무가 있다”고 결정했습니다.



다만, 이번 직권조정 결정은 양 당사자 모두 수락하면 조정이 성립되지만, 당사자 어느 한쪽이라도 수락하지 않으면 ‘조정 불성립’으로 종결됩니다.



SKT 측은 “이번 결정에 강제력은 없는 것으로 알고 있다”며 “14일 안에 이의 신청을 할지 여부를 검토할 예정”이라고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



