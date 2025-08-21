대전 ‘꿈돌이 호두과자’ 청년자활사업단서 상시 판매
입력 2025.08.21 (11:28) 수정 2025.08.21 (15:32)
대전 0시 축제에서 처음 선보였던 꿈돌이 호두과자를 상시 판매됩니다.
꿈돌이 호두과자는 청년자활사업단이 운영하는 대전시 문창동 중구호두과자제작소와 대전시 둔산동 보라아파트 단지 상가에서 각각 판매됩니다.
정재훈 기자 jjh119@kbs.co.kr정재훈 기자의 기사 모음
