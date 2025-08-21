대전 ‘꿈돌이 호두과자’ 청년자활사업단서 상시 판매

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

대전 0시 축제에서 처음 선보였던 꿈돌이 호두과자를 상시 판매됩니다.



꿈돌이 호두과자는 청년자활사업단이 운영하는 대전시 문창동 중구호두과자제작소와 대전시 둔산동 보라아파트 단지 상가에서 각각 판매됩니다.



