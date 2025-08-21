영상K

“더피라고 하대요?” 이 대통령 꼽은 ‘케데헌’ 최애 인형 받고 반응이 [이런뉴스]

입력 2025.08.21 (11:33)

이재명 대통령이 어제(20일) 넷플릭스 인기 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’ 감독과 함께 TV 대담 프로그램에 출연해 K팝의 현재와 미래에 관해 이야기를 나눴습니다.

이 대통령은 "자랑스러운 문화 강국을 만들 것"이라며 K-팝에 대한 투자와 지원을 약속했습니다.

'케데헌'에서 인상에 남았던 장면을 묻는 MC 질문에 극중 호랑이 캐릭터 '더피'를 꼽은 이 대통령.

방송이 끝난 후 MC에게 '더피' 인형을 깜짝 선물 받고, 활짝 웃으며 들어 보이는 모습이 포착됐습니다.

영상으로 준비했습니다.

(화면제공: 아리랑 국제방송, 영상편집: 이채원)

이윤재
KBS / 대표전화 02-781-1000
KBS뉴스 인터넷 서비스

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved.

