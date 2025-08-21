남원시, 찾아가는 복지 상담실 운영

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

남원시가 복지 사각지대 해소를 위해 찾아가는 복지 상담실을 운영합니다.



올해 말까지 모두 10차례에 걸쳐 읍면동 마을회관과 경로당을 방문해 기초 생활 보장과 긴급 복지 지원, 주거·의료·교육 지원 등을 상담합니다.



