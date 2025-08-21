민주 한준호 “조국 행보, 민주당 내 불편해 하는 사람도 있어”

조국 전 조국혁신당 대표가 이재명 대통령 지지율 하락에 자신의 사면은 ‘n분의 1’ 정도 영향을 미쳤다고 말한 데 대해 더불어민주당 내부에서 비판이 제기됐습니다.



민주당 한준호 최고위원은 오늘(21일) MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’ 인터뷰에서 “사면과 관련해 조 전 대표의 ‘n분의 1’ 발언이라든지 이런 부분들에 데해서 불편해하는 분들이 (민주당에) 계신 거로 안다”고 밝혔습니다.



이어 ‘불편하다는 게 무슨 뜻이냐’는 질문에 “사면 자체에 대해서는 대통령의 부담이 상당했을 텐데 이것을 스스로 받아들일 때, 이 부분에 대한 평가를 박하게 하는 것 아니냐는 느낌일 것”이라고 덧붙였습니다.



출소 후 조 전 대표의 행보에 대해서는 “하고 싶은 얘기가 많으실 것”이라며 “본인 행보에 대해 궁금하게 생각하는 지지층들에 대한 대응 정도로 해석하고 있다”고 말했습니다.



앞서 조 전 대표는 지난 18일 김대중 전 대통령 묘역을 참배한 후 기자들과 만나 ‘대통령 지지율 하락에 자신의 사면이 영향을 미쳤다고 보느냐’는 질문에 “저의 사면도 영향이 있었겠지만 그 후 여러 사건도 있었다”며 “n분의 1 정도의 영향이라고 본다”고 답했습니다.



