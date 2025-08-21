정치

민주 한준호 “조국 행보, 민주당 내 불편해 하는 사람도 있어”

입력 2025.08.21 (11:45) 수정 2025.08.21 (12:01)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

조국 전 조국혁신당 대표가 이재명 대통령 지지율 하락에 자신의 사면은 ‘n분의 1’ 정도 영향을 미쳤다고 말한 데 대해 더불어민주당 내부에서 비판이 제기됐습니다.

민주당 한준호 최고위원은 오늘(21일) MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’ 인터뷰에서 “사면과 관련해 조 전 대표의 ‘n분의 1’ 발언이라든지 이런 부분들에 데해서 불편해하는 분들이 (민주당에) 계신 거로 안다”고 밝혔습니다.

이어 ‘불편하다는 게 무슨 뜻이냐’는 질문에 “사면 자체에 대해서는 대통령의 부담이 상당했을 텐데 이것을 스스로 받아들일 때, 이 부분에 대한 평가를 박하게 하는 것 아니냐는 느낌일 것”이라고 덧붙였습니다.

출소 후 조 전 대표의 행보에 대해서는 “하고 싶은 얘기가 많으실 것”이라며 “본인 행보에 대해 궁금하게 생각하는 지지층들에 대한 대응 정도로 해석하고 있다”고 말했습니다.

앞서 조 전 대표는 지난 18일 김대중 전 대통령 묘역을 참배한 후 기자들과 만나 ‘대통령 지지율 하락에 자신의 사면이 영향을 미쳤다고 보느냐’는 질문에 “저의 사면도 영향이 있었겠지만 그 후 여러 사건도 있었다”며 “n분의 1 정도의 영향이라고 본다”고 답했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주 한준호 “조국 행보, 민주당 내 불편해 하는 사람도 있어”
    • 입력 2025-08-21 11:45:55
    • 수정2025-08-21 12:01:17
    정치
조국 전 조국혁신당 대표가 이재명 대통령 지지율 하락에 자신의 사면은 ‘n분의 1’ 정도 영향을 미쳤다고 말한 데 대해 더불어민주당 내부에서 비판이 제기됐습니다.

민주당 한준호 최고위원은 오늘(21일) MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’ 인터뷰에서 “사면과 관련해 조 전 대표의 ‘n분의 1’ 발언이라든지 이런 부분들에 데해서 불편해하는 분들이 (민주당에) 계신 거로 안다”고 밝혔습니다.

이어 ‘불편하다는 게 무슨 뜻이냐’는 질문에 “사면 자체에 대해서는 대통령의 부담이 상당했을 텐데 이것을 스스로 받아들일 때, 이 부분에 대한 평가를 박하게 하는 것 아니냐는 느낌일 것”이라고 덧붙였습니다.

출소 후 조 전 대표의 행보에 대해서는 “하고 싶은 얘기가 많으실 것”이라며 “본인 행보에 대해 궁금하게 생각하는 지지층들에 대한 대응 정도로 해석하고 있다”고 말했습니다.

앞서 조 전 대표는 지난 18일 김대중 전 대통령 묘역을 참배한 후 기자들과 만나 ‘대통령 지지율 하락에 자신의 사면이 영향을 미쳤다고 보느냐’는 질문에 “저의 사면도 영향이 있었겠지만 그 후 여러 사건도 있었다”며 “n분의 1 정도의 영향이라고 본다”고 답했습니다.
이예린
이예린 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
[단독] ‘이태원 참사 합동 조사TF’ 발족…조사 대상 두고 ‘잡음’

[단독] ‘이태원 참사 합동 조사TF’ 발족…조사 대상 두고 ‘잡음’
이춘석 자리에 추미애 뽑혔다…<br>“권력기관 개혁 안 미룬다”

이춘석 자리에 추미애 뽑혔다…“권력기관 개혁 안 미룬다”

수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.