광주시의회 “AI 국가 시범도시 정부 지원 필요”

동영상 고정 취소

광주시의회 산업건설위원회가 대학과 연구기관, 기업 등과 함께 정책간담회를 열어 광주 인공지능 1단계 상황을 점검하고 2단계 사업 전망을 논의했습니다.



참석자들은 토론회에서 기반시설 구축은 1단계 사업의 성과지만 광주 AI 국가 시범도시 조성을 위해서는 AI 데이터 활용을 위한 규제 완화와 함께 추가적인 정부 지원이 필요하다고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!