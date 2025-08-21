930뉴스(대구)

대구·경북 폭염특보 속 곳곳 소나기…대구 낮 35도

입력 2025.08.21 (11:55) 수정 2025.08.21 (13:15)

대구경북 전역에 폭염특보가 내려진 가운데 가끔 구름 많고 무더운 날씨가 이어지겠습니다.

낮 최고 기온은 대구와 포항 35도, 안동 34도 등 32에서 36도 분포로 어제와 비슷하겠습니다.

오후부터 저녁 사이에는 5에서 40mm 가량의 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.

곽근아
곽근아 기자

