‘청도 열차사고’ 코레일 한문희 사장 사의 표명

입력 2025.08.21 (12:03) 수정 2025.08.21 (13:24)

경북 청도군 경부선 철로에서 발생한 열차 사상 사고로 책임론이 커지는 한국철도공사(코레일) 한문희 사장이 사의를 표명했습니다.

국토교통부는 "어제(20일) 한 사장이 사표를 제출했으며, 관련 절차 진행 중"이라고 오늘(21일) 밝혔습니다.

한 사장은 "철도 작업자 사고 발생에 대해 유가족과 국민께 깊이 사과드리고 무거운 책임을 통감한다"고 밝혔습니다.

윤석열 정부 당시인 2023년 7월 취임한 한 사장의 임기는 내년 7월 23일까지입니다.

코레일은 "유가족과 부상자 지원에 총력을 다하고 사고 원인을 철저히 규명할 수 있도록 관계 기관에 적극 협력해 다시는 유사한 사고가 재발하지 않도록 근본적 대책을 마련하겠다"고 밝혔습니다.

앞서 지난 19일 오전 10시 50분께 청도군 남성현역∼청도역 구간 경부선 철로에서 동대구역을 출발해 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차(제1903호)가 선로 근처에서 작업을 위해 이동 중이던 근로자 7명을 치어 2명이 숨지고, 나머지는 중경상을 입었습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
