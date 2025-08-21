창원시 “봉암 연립주택 주민 이주 등 대책 마련”
입력 2025.08.21 (12:03) 수정 2025.08.21 (15:17)
창원시가 봉암 연립주택 붕괴 위기와 관련해, 주민 이주 지원 등 대책 마련에 나섰습니다.
창원시는 긴급안전점검을 진행하고, 점검 결과에 따라 대책반을 구성해 주민 이주를 지원하겠다고 밝혔습니다.
1982년에 완공된 봉암연립주택은 안전유지 D등급으로, 콘크리트 외벽 일부가 붕괴하는 등 사고가 이어지고 있습니다.
