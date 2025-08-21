930뉴스(울산)

함께 오른 10년…산악영화제 한 달여 앞으로

입력 2025.08.21 (12:05) 수정 2025.08.21 (15:34)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

울산시의회 “고리1호기 해체에 울산 기업 참여해야”

울산시의회 “고리1호기 해체에 울산 기업 참여해야”
오늘부터 수능 응시 원서 접수…온라인 사전 입력

오늘부터 수능 응시 원서 접수…온라인 사전 입력

다음
[앵커]

국내 유일의 산악 영화제, 울산 울주세계산악영화제가 한 달여 앞으로 다가왔습니다.

특히 올해는 영화제 10주년을 맞아 더 많은 볼거리로 관객들을 찾아갈 예정입니다.

조희수 기자가 보도합니다.

[리포트]

산과 자연, 그리고 사람을 주제로 한 산악 영화를 볼 수 있는 국내 유일의 산악영화제, 울산 울주세계산악영화제가 올해로 10회째를 맞이합니다.

개막을 한 달여 앞두고 열린 영화제 공식 기자회견에서는 가수이자 배우인 권유리 씨가 홍보대사로 위촉됐습니다.

[권유리/울산울주세계산악영화제 홍보대사 : "기념비적인 열 번째 생일(을 맞은) 울산 울주세계산악영화제의 영화를 통해 우리가 받은 용기나 위로들, 많은 분들께 함께 나눌 수 있는 그런 영화제가 되었으면…."]

영화제의 포문을 열 개막작은 '걸 클라이머'로 선정됐습니다.

등반가 '에밀리 해링턴'이 자신의 기록을 경신하기 위해 10년 동안 고군분투하는 모습을 담았습니다.

주인공 '알리 케다미'가 언젠가 아픈 딸과 함께 달릴 수 있길 바라는 마음을 담아 울트라 마라톤에 도전하는 이야기, '세상 끝까지, 470km'는 영화제의 마지막을 장식합니다.

특히 올해는 10주년을 기념해 역대 수상작을 소개하는 등 43개국 110편의 영화가 관객들을 만납니다.

[엄홍길/울주세계산악영화제 집행위원장/산악인 : "대중적이지 않은 산악 영화 장르와 접근성의 한계에도 불구하고 끊임없는 도전과 노력으로, 한국형 산악영화제로 성장해 왔습니다."]

영화제 기간 특별 무대도 마련돼 영화와 음악이 어우러진 공연이 이어지고, 인순이, 김현철, 윤상 등 가수들이 펼치는 개·폐막식 공연도 또 하나의 즐길 거리입니다.

[이순걸/울주세계산악영화제 이사장/울주군수 : "문화 행사라든지 이런 어떤 축제의 분위기는 우리 (이탈리아) 토렌트라든지 (캐나다) 밴프 산악 영화제에 가면 상상이 안 될 정도로 저희가 앞서 있다고…."]

지난해 5만여 명이 찾는 등 입지를 굳혀가고 있는 울주세계산악영화제는 다음 달 26일부터 닷새간 열립니다.

KBS 뉴스 조희수입니다.

촬영기자:정운호

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 함께 오른 10년…산악영화제 한 달여 앞으로
    • 입력 2025-08-21 12:05:24
    • 수정2025-08-21 15:34:02
    930뉴스(울산)
[앵커]

국내 유일의 산악 영화제, 울산 울주세계산악영화제가 한 달여 앞으로 다가왔습니다.

특히 올해는 영화제 10주년을 맞아 더 많은 볼거리로 관객들을 찾아갈 예정입니다.

조희수 기자가 보도합니다.

[리포트]

산과 자연, 그리고 사람을 주제로 한 산악 영화를 볼 수 있는 국내 유일의 산악영화제, 울산 울주세계산악영화제가 올해로 10회째를 맞이합니다.

개막을 한 달여 앞두고 열린 영화제 공식 기자회견에서는 가수이자 배우인 권유리 씨가 홍보대사로 위촉됐습니다.

[권유리/울산울주세계산악영화제 홍보대사 : "기념비적인 열 번째 생일(을 맞은) 울산 울주세계산악영화제의 영화를 통해 우리가 받은 용기나 위로들, 많은 분들께 함께 나눌 수 있는 그런 영화제가 되었으면…."]

영화제의 포문을 열 개막작은 '걸 클라이머'로 선정됐습니다.

등반가 '에밀리 해링턴'이 자신의 기록을 경신하기 위해 10년 동안 고군분투하는 모습을 담았습니다.

주인공 '알리 케다미'가 언젠가 아픈 딸과 함께 달릴 수 있길 바라는 마음을 담아 울트라 마라톤에 도전하는 이야기, '세상 끝까지, 470km'는 영화제의 마지막을 장식합니다.

특히 올해는 10주년을 기념해 역대 수상작을 소개하는 등 43개국 110편의 영화가 관객들을 만납니다.

[엄홍길/울주세계산악영화제 집행위원장/산악인 : "대중적이지 않은 산악 영화 장르와 접근성의 한계에도 불구하고 끊임없는 도전과 노력으로, 한국형 산악영화제로 성장해 왔습니다."]

영화제 기간 특별 무대도 마련돼 영화와 음악이 어우러진 공연이 이어지고, 인순이, 김현철, 윤상 등 가수들이 펼치는 개·폐막식 공연도 또 하나의 즐길 거리입니다.

[이순걸/울주세계산악영화제 이사장/울주군수 : "문화 행사라든지 이런 어떤 축제의 분위기는 우리 (이탈리아) 토렌트라든지 (캐나다) 밴프 산악 영화제에 가면 상상이 안 될 정도로 저희가 앞서 있다고…."]

지난해 5만여 명이 찾는 등 입지를 굳혀가고 있는 울주세계산악영화제는 다음 달 26일부터 닷새간 열립니다.

KBS 뉴스 조희수입니다.

촬영기자:정운호
조희수
조희수

이 기사가 좋으셨다면

울산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 <br>포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시

내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시
실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정

실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정
방문진법, 국회 본회의 통과…<br>EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.