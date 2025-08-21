“땅꺼짐 피해 보상” 새벽시장 상인 비대위 출범

동영상 고정 취소

사상~하단선 공사 현장 인근에서 땅꺼짐이 잇따르는 것과 관련해 부산 새벽시장 상인들도 비상대책위원회를 꾸려 피해 보상 요구에 나섰습니다.



부산 새벽시장 상인회는 '사상~하단선 새벽시장 비대위'를 꾸리고 교수 등 전문가를 섭외해 땅꺼짐 피해 관련 자문을 받기로 했습니다.



또 시장 상가 12개동의 안전 점검을 자체적으로 실시하고 지역 상권 회복을 위한 보상을 촉구할 예정이라고 밝혔습니다.



