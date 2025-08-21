뉴스 12

이 대통령, 빌 게이츠 만나 AI·보건 협력 논의

입력 2025.08.21 (12:12) 수정 2025.08.21 (12:18)

이 대통령 "위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…일본 매우 중요 존재"

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…일본 매우 중요 존재”
[단독] '이태원 참사 합동 조사 TF' 발족…조사 대상 두고 '잡음'

[단독] ‘이태원 참사 합동 조사 TF’ 발족…조사 대상 두고 ‘잡음’

이재명 대통령이 오늘 마이크로소프트 창업자이자 게이츠 재단 이사장인 빌 게이츠 이사장을 만나 AI 미래 산업, 글로벌 보건 협력 등에 대해 논의했습니다.

빌 게이츠 이사장은 한국의 바이오사이언스 제품이 경이롭다며 한국이 글로벌 보건 개선에 지속적으로 기여해줄 걸 희망한다는 뜻을 밝혔습니다.

이어 소형모듈원전이 AI나 반도체 등 첨단산업 분야의 전력 수요 증가에 효과적인 해법이 될 수 있다고 언급하자, 이 대통령은 한국 정부도 소형원자로를 개발하는 국내 기업이 많다며 세계시장에서의 활약이 점차 늘고 있음을 전했습니다.

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

