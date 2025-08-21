[기후는 말한다] 수산물 가격 고공행진…고등어 28%↑
입력 2025.08.21 (12:25) 수정 2025.08.21 (12:29)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
고등어와 갈치, 조기 등 주요 수산물 가격이 연일 상승세를 이어가고 있습니다.
지난달, 고등어 한마리 가격은 4천 380원으로 지난해 같은 달보다 28% 올랐고, 갈치는 16%, 참조기는 30% 상승했다고 한국해양수산개발원이 밝혔습니다.
특히 고등어는 소비자들이 선호하는 중·대형 크기가 많이 잡히지 않으면서 가격이 뛰었는데, 고수온으로 잘 자라지 못하고 어군도 분산된 탓으로 추정됩니다.
지난달, 고등어 한마리 가격은 4천 380원으로 지난해 같은 달보다 28% 올랐고, 갈치는 16%, 참조기는 30% 상승했다고 한국해양수산개발원이 밝혔습니다.
특히 고등어는 소비자들이 선호하는 중·대형 크기가 많이 잡히지 않으면서 가격이 뛰었는데, 고수온으로 잘 자라지 못하고 어군도 분산된 탓으로 추정됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [기후는 말한다] 수산물 가격 고공행진…고등어 28%↑
-
- 입력 2025-08-21 12:25:31
- 수정2025-08-21 12:29:53
고등어와 갈치, 조기 등 주요 수산물 가격이 연일 상승세를 이어가고 있습니다.
지난달, 고등어 한마리 가격은 4천 380원으로 지난해 같은 달보다 28% 올랐고, 갈치는 16%, 참조기는 30% 상승했다고 한국해양수산개발원이 밝혔습니다.
특히 고등어는 소비자들이 선호하는 중·대형 크기가 많이 잡히지 않으면서 가격이 뛰었는데, 고수온으로 잘 자라지 못하고 어군도 분산된 탓으로 추정됩니다.
지난달, 고등어 한마리 가격은 4천 380원으로 지난해 같은 달보다 28% 올랐고, 갈치는 16%, 참조기는 30% 상승했다고 한국해양수산개발원이 밝혔습니다.
특히 고등어는 소비자들이 선호하는 중·대형 크기가 많이 잡히지 않으면서 가격이 뛰었는데, 고수온으로 잘 자라지 못하고 어군도 분산된 탓으로 추정됩니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.