뉴스 12

‘청도 열차사고’ 코레일 한문희 사장 사의 표명

입력 2025.08.21 (12:32) 수정 2025.08.21 (12:39)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

서울 관악구서 친동생 살해한 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속

서울 관악구서 친동생 살해한 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속
김건희 세 번째 소환…한덕수 구속영장 청구 수순? [뉴스in뉴스]

김건희 세 번째 소환…한덕수 구속영장 청구 수순? [뉴스in뉴스]

다음
경북 청도군 경부선 철로에서 발생한 열차 사상 사고로 책임론이 불거진 한국철도공사 한문희 사장이 사의를 표명했습니다.

국토교통부는 "어제 한 사장이 사표를 제출했으며, 관련 절차를 진행 중"이라고 오늘 밝혔습니다.

윤석열 정부 당시인 2023년 7월 취임한 한 사장의 임기는 내년 7월 23일까지입니다.

앞서 지난 19일 오전 10시 50분께 청도군 경부선 철로에서 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차가 작업을 위해 이동 중이던 근로자 7명을 치어 2명이 숨지고, 나머지는 중경상을 입었습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘청도 열차사고’ 코레일 한문희 사장 사의 표명
    • 입력 2025-08-21 12:32:40
    • 수정2025-08-21 12:39:07
    뉴스 12
경북 청도군 경부선 철로에서 발생한 열차 사상 사고로 책임론이 불거진 한국철도공사 한문희 사장이 사의를 표명했습니다.

국토교통부는 "어제 한 사장이 사표를 제출했으며, 관련 절차를 진행 중"이라고 오늘 밝혔습니다.

윤석열 정부 당시인 2023년 7월 취임한 한 사장의 임기는 내년 7월 23일까지입니다.

앞서 지난 19일 오전 10시 50분께 청도군 경부선 철로에서 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차가 작업을 위해 이동 중이던 근로자 7명을 치어 2명이 숨지고, 나머지는 중경상을 입었습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 김건희 여사, 특검 사무실 도착···구속 후 세 번째 소환조사

[속보] 김건희 여사, 특검 사무실 도착···구속 후 세 번째 소환조사
방문진법, 국회 본회의 통과…<br>EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
[단독] ‘이태원 참사 합동 조사 <br>TF’ 발족…조사 대상 두고 ‘잡음’

[단독] ‘이태원 참사 합동 조사 TF’ 발족…조사 대상 두고 ‘잡음’
대통령실 “‘김대중-오부치 선언’ 넘는 합의, 기대할 부분 있을 듯”

대통령실 “‘김대중-오부치 선언’ 넘는 합의, 기대할 부분 있을 듯”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.