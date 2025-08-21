국가유산청, ‘안동 삼산고택’ 국가민속문화유산 지정

조선시대 학자 삼산 류정원의 향불천위를 모신 안동 삼산고택이 국가민속문화유산이 됐습니다.



국가유산청은 경북 안동시 예안면에 있는 ‘안동 전주류씨 삼산고택’을 국가민속문화유산으로 지정했다고 오늘(21일) 밝혔습니다.



삼산고택은 조선시대 학자 삼산 류정원의 향불천위를 모신 곳입니다.



향불천위는 유학 발전에 큰 업적을 남기거나 덕망이 높은 인물에 대해 지역 유림이 발의해 영원히 사당에 모시도록 한 신위를 말합니다.



류정원은 영조의 아들인 사도세자를 가르쳤고, 다산 정약용의 ‘목민심서’(牧民心書)에 11차례 언급되는 등 당대 명망이 높은 인물로 전해집니다.



류정원의 아버지가 1693년 지은 것으로 추정되는 삼산고택은 경북 북부 지방에서 볼 수 있는 ‘ㅁ’자 형태의 뜰집 구조로 안채, 사랑채, 사당, 외양간채, 대문채 등 총 5동으로 구성돼 있습니다.



국가유산청은 “안채와 사랑채가 별동으로 건립돼 내·외 공간 구분이 명확한 편”이라며 “조선 후기 반가의 특징이 잘 남아있다”고 설명했습니다.



삼산 문중은 개항기와 일제강점기 안동 지역을 이끈 가문으로 여겨집니다.



지난 5월 열린 문화유산위원회 회의록에 따르면 협동학교를 창설하고 신교육과 사회 개혁에 힘쓴 류인식과, 임시정부 국무위원을 지낸 류림 등이 대표적인 후손입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 국가유산청 제공]



