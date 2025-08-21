7월 생산자물가 0.4%↑…두 달 연속 상승

동영상 고정 취소

폭염과 폭우로 농산물 가격이 오르면서 생산자물가가 두 달 연속 상승세입니다.



한국은행은 오늘 7월 생산자물가지수가 전월 대비 0.4% 상승했다고 밝혔습니다.



특히 농림수산품 가격이 전월 대비 5.6% 올랐는데, 시금치는 171.6% 급등했고, 배추와 쇠고기, 돼지고기 모두 지난달보다 올랐습니다.



서비스 부문도 지난달보다 0.4% 올랐는데, 음식점과 숙박 서비스, 금융과 보험서비스 가격 상승 영향이 컸습니다.



