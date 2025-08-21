[오후날씨 꿀팁] 무더위 속 소나기…주말 더 더워져

동영상 고정 취소

오늘도 무덥습니다.



현재 전국 대부분 지역에 폭염경보나 주의보가 발효 중입니다.



오늘 서울의 낮 기온 32도, 대전과 전주 35도, 삼척과 김천은 36도까지 오르겠습니다.



모레 토요일은 절기 '처서'이지만 더위가 해소되기는커녕 폭염의 기세가 더 강해지겠습니다.



토요일에는 서울의 낮 기온 33도까지 오르겠고 당분간 밤낮없는 더위가 이어지겠습니다.



온열질환에 걸리지 않도록 건강관리 잘해주셔야겠습니다.



오늘 전국에 구름 많겠고 오후 한때 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.



서울 등 수도권과 강원 북부, 충남과 호남, 영남에 5~60mm가 예상됩니다.



제주도는 오후까지 5~40mm의 비가 내리겠습니다.



낮 기온은 광주 34도, 대구 35도, 부산 33도까지 오르겠습니다.



남해 동부 바깥 먼바다에는 풍랑주의보가 내려진 가운데 바다의 물결은 최고 3.5m로 비교적 높게 일겠습니다.



당분간 무더위 속에 소나기가 자주 내리겠습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



박소연 기상캐스터/그래픽:박혜령



