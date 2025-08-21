홈플러스 입점 상인들 “MBK에만 이득되는 폐점 당장 멈춰야”

기업 회생 절차 중인 홈플러스가 최근 비상 경영을 선언하며 15개 점포를 폐점하겠다고 밝힌 데 대해, 홈플러스 입점 상인들이 “폐점을 당장 멈추라”고 촉구했습니다.



홈플러스 입점 점주 협의회는 오늘(21일) 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 “홈플러스 대주주인 MBK에게만 이득이 되는 폐점을 당장 멈춰야 한다”고 주장했습니다.



이들은 “MBK와 홈플러스는 입점 점주들에 대한 어떤 배려와 협의도 없이 자신들의 일방적 이익에 따른 폐점 결정에 따르라고 강요하고 있다”면서 “왜 우리 입점 점주들이 홈플러스 생존 경영에 볼모가 되어야 하냐”고 비판했습니다.



이어 “우리는 홈플러스라는 대형마트 내에서 오랫동안 영업할 수 있을 거라 기대하고 입점했던 것이지, 홈플러스 폐점으로 우리가 투자한 전 재산이 공중 분해될 것이라는 것을 예상하면서 입점한 점주들은 단 한 명도 없다”고 호소했습니다.



오늘 기자회견에는 홈플러스가 지난 13일 발표한 폐점 예정 점포에서 영업 중인 상인들도 일부 참석했습니다.



폐점 대상인 홈플러스 일산점에서 음식점을 운영하는 신나라 대표는 “MBK는 투자 축소와 구조조정으로 기업 가치를 떨어뜨리고, 그 피해를 고스란히 점주와 소비자에게 떠넘기고 있다”고 비판했습니다.



이어 “점포가 문을 닫는다는 것은 단순한 영업 중단이 아니며, 그 속에서 생계를 이어가던 점주와 직원들, 지역 사회가 함께 무너지는 것”이라고 강조했습니다.



신 대표는 “회생법원이 관리하는 채권 목록에는 입점 점주에 대한 퇴거 보상금과 계약상 손해배상 같은 권리가 포함돼 있지 않다”며 “법과 제도에서도 입점 점주들은 철저히 외면 당하고 있다”고 말했습니다.



또 홈플러스가 매년 1년 단위로 갱신하던 계약을 올해 갑자기 한 달 단위 계약으로 바꿔버렸다며 “폐점 시점에 이르러서 ‘보상할 계약 기간이 없다’며 점주들 권리를 빼앗으려는 수작 아니냐”고 비판했습니다.



점주 협의회는 2015년 MBK가 홈플러스를 인수하는 과정에서 불법적 행위가 있었는지, 10년 동안 홈플러스에서 MBK로 흘러간 부정한 자금이 있었는지 등을 정부와 국회가 철저히 규명해 달라고 요구했습니다.



또 폐점 철회와 점주들의 보상, 권리 보장을 위한 실질적 대책을 즉각 마련해 달라고 촉구했습니다.



앞서 홈플러스는 경영 위기 극복을 위한 ‘고강도 자구책’을 실행하겠다며, 68개 임대 점포 가운데 임대료 조정 협상에 진전이 없는 15개 점포를 내년 5월까지 순차적으로 폐점하기로 결정했다고 지난 13일 발표했습니다.



폐점 대상 점포는 서울 가양·시흥점, 경기 일산·수원 원천·안산 고잔·화성 동탄점, 인천 계산점 등 수도권 7곳과 부산 장림·가만점, 대전문화점, 대구 동촌점, 울산 북구·남구점, 충남 천안신방점, 전북 전주완산점 등 모두 15곳입니다.



이 가운데 인천 계산점, 수원 원천점, 대구 동촌점, 부산 장림점, 울산 북구점은 오는 11월 16일 폐점하는 것으로 전해졌습니다.



