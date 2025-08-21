타이완 연기금, 위탁운용사에 “홍콩 기관 이용 말라” 지침

중국과 타이완의 갈등이 이어지는 가운데 타이완 최대 연기금 중 하나인 노동부 노동기금운용국(BLF)이 위탁운용사에 자금 운용 시 홍콩 기관을 이용하지 말라는 지침을 내렸다고 21일 블룸버그통신이 보도했습니다.



블룸버그는 복수의 정통한 소식통을 인용해 노동기금운용국이 지난해부터 위탁운용사에 홍콩 법인과 계약하지 말라고 구두로 요청했다고 전했습니다.



노동기금운용국은 또한 지난해 9월 부동산 관련 주식 투자를 위해 16억달러(약 2조2천억원) 규모 자산을 운용할 위탁운용사를 선정하면서 홍콩을 신중하게 투자해야 할 지역을 뜻하는 ‘민감 관할권’으로 지정한 것으로 알려졌습니다.



노동기금운용국은 노동 연금 및 퇴직기금, 고용보험기금 등 노동부가 관리하는 6개 기금 운용을 담당하는 노동부 산하 기관으로, 2,352억달러(약 329조원)를 운용하며 일부 자산은 글로벌 자산운용사 등 외부 전문기관에 위탁 운용합니다.



블룸버그는 노동기금운용국이 그동안 경제 상황에 대한 우려와 금융 위험 등을 이유로 중국 투자와 관련해 위탁운용사들을 주의시킨 적은 있지만 홍콩 투자와 관련해 이러한 입장을 취한 것은 이전까지 알려진 바가 없다고 전했습니다.



노동기금운용국은 2023년 9월 홍콩 자산운용사 노던트러스트를 글로벌 패시브 투자를 위한 위탁운용사로 선정하는 등 2년 전까지만 해도 홍콩 법인에 자산을 위탁 운용해왔습니다.



블룸버그는 2020년 홍콩국가보안법 시행 등 홍콩의 ‘중국화’가 가속화하는 가운데 노동기금운용국이 방침을 바꿨다고 지적했습니다.



앞서 지난 4월 라이칭더 타이완 총통은 집권 민진당원들에게 홍콩과 마카오를 포함한 중국 여행 시 보고하도록 요구했습니다.



5월에는 타이완의 본토 담당기구인 대륙위원회(MAC)가 공무원들의 중국·홍콩·마카오 방문 시 사전심사 적용 범위를 확대하는 방안을 검토 중이라고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 게티이미지]



