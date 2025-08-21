‘최은순 잔고 위조’ 공범 2심 실형…“책임 전가한다”며 법정 구속

윤석열 전 대통령의 장모 최은순 씨의 잔고 증명서 위조 사건의 공범인 안 모 씨가 항소심에서 실형을 선고받고 법정구속 됐습니다.



서울고등법원 형사3부(부장판사 이승한)는 오늘(21일) 오전, 사문서위조 등의 혐의로 재판에 넘겨진 안 씨에 대해 징역 1년을 선고하고 법정구속했습니다.



재판부는 안 씨에 대한 사문서위조, 부동산실명법 위반, 사기 혐의를 모두 인정했습니다.



재판부는 “모든 죄가 인정됨에도 (안 씨는) 일부 범행을 부인하고, 다른 사람에게 책임을 전가하는 점, 피해자에게 용서받지 못한 점, 동종 사기 범죄로 형사처벌을 받은 점을 고려했다”고 양형 이유를 설명했습니다.



‘잔고 증명서를 위조해 얻을 이익이 없다’는 안 씨 주장에 대해 재판부는 “안 씨에게도 부동산과 가평 요양병원 등과 관련해 잔고 증명서를 위조할 충분한 경제적 이해관계가 있는 것이 인정된다”고 판단했습니다.



이어 “안 씨는 최 씨와 함께 김예성 씨에게 잔고 증명서 위조를 요청했고, 액수까지 말해주는 등 위조 과정에서 적극 가담했다”면서 “2013년 김예성 씨에게 항의받고 반환할 때도 증명서를 소지하고 있었다”고 설명했습니다.



선고 직후 안 씨는 “지금 수술을 해야 한다”고 말했지만, 재판부는 “건강 문제가 있다면 구속 집행정지를 따로 신청하라”고 답했습니다.



최 씨는 2013년 경기 성남시 땅 매입 과정에서 총 349억 원이 저축은행에 예치된 것처럼 잔고 증명서를 위조한 혐의 등으로 징역 1년을 확정받았습니다.



지난해 5월, 최 씨는 구속 만기를 두 달 앞두고 가석방됐습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



