타이완 “미국, TSMC 지분 확보하려면 타이완 정부 심의 거쳐야”

도널드 트럼프 미국 행정부가 반도체 보조금 지급의 대가로 반도체 업체의 지분을 확보하겠다고 밝히자 세계 최대 반도체 위탁생산 업체인 TSMC가 있는 타이완에서 당혹스럽다는 반응이 나오고 있습니다.



21일 연합보와 중국시보 등 타이완 매체에 따르면 궈즈후이 타이완 경제부장은 전날 입법원(국회) 경제위원회 출석을 앞두고 열린 기자회견에서 타이완 민간기업인 TSMC에 상황을 파악할 것이라고 밝혔습니다.



이어 경제부도 TSMC 최대 주주(6.38%)인 타이완 국가발전위원회(NDC)와 함께 ‘숨겨진’ 의미 파악에 나설 것이라고 설명했습니다.



궈 부장은 해당 소식과 파급 효과에 대한 확인과 전문가 평가가 필요하다며 “미국 정부가 투자를 통해 TSMC 주주가 되려면 반드시 경제부 투자심의위원회 심의를 거쳐야 한다”는 입장을 밝혔습니다.



이와 관련해 류페이전 타이완경제연구원(TIER) 연구원은 TSMC가 보조금 전액을 지원받지 못한 가운데 미국 국가안보 등을 위해 나서는 것은 자율적으로 운영하는 민간 기업에 매우 불공평하다고 지적했습니다.



한 전문가는 미국 정부가 TSMC 대주주로 이사회에 참가하게 되면 운영 기밀 등을 사전에 알게 돼 불리하게 작용할 수 있을 것으로 내다봤습니다.



다른 전문가는 한국과 달리 미국과 정식 국교가 없는 ‘친미·독립’ 성향 민진당 정부가 트럼프 행정부 정책에 효과적으로 대응하기 어려울 것이라고 전망했습니다.



앞서 로이터통신은 하워드 러트닉 미 상무장관이 반도체지원법에 따른 지원을 받아 미국에 공장을 짓는 반도체 기업들의 지분을 미국 정부가 받는 방안을 검토 중이라고 보도했습니다.



이는 미국 정부가 자국 기업 인텔에 지원금을 주는 대가로 지분 10%를 받으려는 계획을 확대한 것으로, 타이완 TSMC·미국 마이크론·한국 삼성전자 등이 이에 해당한다고 로이터는 전했습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



