한성숙 중기장관 “중소기업 지원 전달체계 획기적 개선할 것”

입력 2025.08.21 (13:23) 수정 2025.08.21 (13:30)

한성숙 중소벤처기업부 장관이 “중소기업 지원 전달체계의 실질적인 변화를 체감할 수 있도록 획기적으로 개선하겠다”고 말했습니다.

한성숙 장관은 오늘(21일) 서울 광화문빌딩에서 ‘중소기업 정책 전달체계 개선’을 주제로 열린 간담회에서 “정책 고객의 시간을 1초라도 아껴주는 것이 공공 서비스 혁신”이라며 이같이 밝혔습니다.

간담회는 정부가 중소기업계 관계자들을 직접 만나 현장에서 느끼는 불편과 개선 요구사항을 정책에 반영하기 위해 마련됐습니다.

간담회 참석자들은 ▲지원사업 신청 시 행정 부담, ▲제3자 부당개입 사례, ▲인공지능(AI) 기술을 활용한 혁신기업 선별 필요성, ▲중소기업 지원사업의 정보 불균형 등의 문제를 제기했습니다.

중기부는 오는 22일부터 10월 21일까지 홈페이지(www.mss.go.kr)에 ‘중소기업·소상공인 현장의 목소리’를 운영해 중소기업 정책의 다양한 현장 의견을 수렴할 방침입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

정재우
정재우 기자

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

